12星座占い★2025年9月の運勢「魚座（うお座）」全体運・恋愛運・仕事運・開運アドバイス

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い・9月の運勢。12星座別の2025年（令和7年）9月の「魚座（うお座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが占います。「魚座（うお座）」さんの9月の運勢（全体運、恋愛運、仕事運）は？ 開運アドバイスも！コミュニケーションが活発な月となりそうです。特に1対1の対話にツキがあるので、仕事、恋愛など、場面にかかわらず人付き合いを積極的に進めてみましょう。今月から改めて自分の方向性を見直すような運気なので、心が落ち着く時間を持てると良さそうです。恋愛運は好調です。特に真剣な交際相手を探している人にとっては中旬以降がチャンスのタイミングです。活動的に動いてみましょう。スムーズにコミュニケーションが進みやすく、プレゼンや交渉などを上手く進めることができそうです。周りの人との対話も大切にしましょう。今月は自分磨きのために習いごとを始めてみたり、新たな趣味を開拓してみたりするのも良さそうです。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。