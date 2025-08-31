ブンデスリーガ第2節が30日に行われ、ブレーメンとレヴァークーゼンが対戦した。

前節フランクフルトに1－4で敗れたブレーメンは、DFBポカールに続け、公式戦連敗スタートとなった。26日にはサウサンプトンから日本代表DF菅原由勢を期限付き移籍で獲得し、新シーズンの初勝利をレヴァークーゼン戦で目指す。

ブレーメンのGK長田澪（ミオ・バックハウス）と菅原がスターティングメンバーに名を連ねた一戦は、レヴァークーゼンが5分に先制する。ネイサン・テラがブレーメンのパスミスを拾うと、ドリブルを開始。ゴールライン際まで侵入し、中央に待ち構えていたパトリック・シックへクロス。シックは落ち着いてゴールを決め、アウェイのレヴァークーゼンがリードを奪う。

さらに、35分にはレヴァークーゼンが追加点。左からのクロスにマリク・ティルマンがボレーシュートを決め切り、リードを2点に広げる。前半に1点でも返したいブレーメンはPKを獲得すると、ロマーノ・シュミットがこれを成功させ、1－2で試合を折り返す。

追撃を目指すブレーメンだったが、63分にアクシデント発生。レヴァークーゼンのクリスティアン・コファネの抜け出しをニクラス・シュタルケがペナルティエリア内でスライディングで対応。しかし、このプレーでシュタルケは2回目の警告を受け、退場に。さらにこのPKをシックが沈め、再びリードを2点とする。

10人となったブレーメンは76分、途中出場のアイザック・シュミットがGKマルク・フレッケンを交わすと、無人のゴールへ流し込み、スコアを2－3とする。その後も攻勢を仕掛けるとCKの流れからアブドゥル・カリム・クリバリが同点ゴール。ブレーメンが2点差を追いつき、3－3で試合を終えた。

ブレーメンは次節、9月14日にアウェイでボルシアMGと対戦。レヴァークーゼンは9月12日に堂安律が所属するフランクフルトとの一戦を控える。

【スコア】

ブレーメン 3－3 レヴァークーゼン

【得点者】

0－1 5分 パトリック・シック（レヴァークーゼン）

0－2 35分 マリク・ティルマン（レヴァークーゼン）

1－2 44分 ロマーノ・シュミット（PK/ブレーメン）

1－3 64分 パトリック・シック（PK/レヴァークーゼン）

2－3 76分 アイザック・シュミット（ブレーメン）

3－3 90分＋4分 アブドゥル・カリム・クリバリ（ブレーメン）