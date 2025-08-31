テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、24日に放送されたNHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』(総合 毎週日曜20:00～ ほか)の第32話「新之助の義」の視聴分析をまとめた。

「世を正さんとして我々、打ちこわすべし」

最も注目されたのは20時43分で、注目度76.0％。小田新之助(井之脇海)が幟(のぼり)を武器に打ちこわしに乗り出すシーンだ。

江戸の市中に幟を掲げた一団がいる。先頭に立つのは新之助。新之助は多くの同朋とともに打ちこわしを起こすことを決意した。一団の中には蔦重(横浜流星)の姿もある。大勢の見物人が見守る中、新之助たちは米屋の前で大きく幟を掲げた。

「金を視ること勿れ。全ての民を視よ。世を正さんとして我々、打ちこわすべし」民の切実な思いがつづられたこの幟は、蔦重の提案によるものだ。新之助たちの打ちこわしを止められないと悟った蔦重は、共通の恩人である平賀源内(安田顕)の、我が心のままに生きるという言葉を使った。米を盗んだり切りつけたりしなければ、ただの米屋とのケンカということになり大した罪にはならない。こうして天明の打ちこわしが始まろうとしていた。

「一言の痛烈な現代風刺が胸にグッときた」

注目された理由は、破滅への道を突き進んでいるように感じる新之助に、視聴者の関心が集まったと考えられる。

大坂から始まった打ちこわしは、またたく間に全国に広がった。将軍のお膝元である江戸での打ちこわしを何としても回避したい田沼意次(渡辺謙)と、犠牲者を出したくない蔦重は、それぞれの立場で奔走するが、新之助は長七(甲斐翔真)や米次(お＜※糸ヘンに桜のツクリ＞田圭亮)らとともに打ちこわしの決行を決めてしまう。

SNSでは「新さんの『皆、己の金のことしか考えぬ』の一言の痛烈な現代風刺が胸にグッときた」「『善人ぶりやがって』てなじられながらも粋な対応をする蔦重に胸が打たれた」「蔦重が新さんを説得するキーワードが源内先生の遺した言葉なのちょっとウルっと来た」と、本音でぶつかる蔦重と新之助に注目が集まった。新之助はこれまでも不運が続き苦労を重ねた上に、前回では妻と子を失くしたばかり。自棄になっているようにも思える。これ以上の不幸せになってほしくはないものだが、どのような運命が新之助を待ち構えているのだろうか。

今回のキーワードである打ちこわしといえば、大塩平八郎の名を連想する視聴者は多くいるだろう。大坂の元与力であった平八郎は、これより約50年後の1837(天保8)年に大坂で反乱を起こすが、この乱の大きな原因は、天保の大飢きんと幕府の民衆を顧みない冷淡な政策であり、今回の打ちこわしとよく似ている。平八郎は門弟や民衆とともに豪商を襲撃し幕府に抗議するも、半日で鎮圧され潜伏の末に火を放って45歳で自決した。この乱は世間に大きな影響をあたえ、のちの生田万の乱や能勢騒動につながった。

打ちこわしは都市部の貧しい町人や農民が米の価格高騰や物価上昇に不満を抱き、富裕な商人や高利貸しの家屋を破壊する行為。これは単なる暴動ではなく食糧難や貧困に対する直接的な抗議行動だった。打ちこわしの主な目的は米価の引き下げと富商に対する制裁で、飢えていたにもかかわらず参加者は米を盗むことを禁じたり、盗んだ者を制裁したりする一定のルールを持っていた。彼らは賊ではなく、不当な富を蓄えた者に対する正義の制裁であるという意識を持っていた。米や金銭を奪うことよりも、不正な富の象徴である建物を壊したり、借金証文を奪い破棄したりすることが重視された。