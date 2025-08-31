お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平が24日、YouTubeチャンネル『さまぁ～ずチャンネル』にゲスト出演。さまぁ～ずの“すごさ”を熱弁した。

  • 有田哲平

    有田哲平

さまぁ～ずは「いつも平等に“おいっす～”って」

3年先輩だというさまぁ～ずについて、「ほぼ同期」だとしつつ、「決定的な大きな壁というか。さまぁ～ずってやっぱすごいなって思うのは、生粋の東京人っていうところ」と語った有田。さまぁ～ずのほか、とんねるずやおぎやはぎも東京出身のコンビだが、「トラブルとか、しこりとか、気になることとか。言ったってはじまらなくない? みたいな」と話し、「いつも平等に“おいっす～”って。後輩だろうが先輩だろうが。これが東京人のすごさなんですよ」とそのおおらかさを称賛した。

一方、熊本出身の有田は、「田舎もんは狭いコミュニティなんで」と話し、「誰かと誰かが絶対つながるんですよ。だから、お互いを干渉しまくる」とも。続けて、「三村さんも酔っぱらうと、人の文句言ったりするし(笑)。だから、決して全部を許してる博愛主義じゃない」と前置きしながら、「なんか根本として、いいよね! 楽しいじゃん! って」と分析。関西の強烈な“お笑いパワー”とは違い、「東京のほんわかな。いいじゃない? いろんな人がいるんだからっていうノリ」が特徴だと語った。

また、さまぁ～ずを意識して仕事を頑張ってきたという有田だが、「さまぁ～ずはいつものんびりしてるくせに、いつもいるじゃん。そこに。それがさまぁ～ずのすごさなんだよ」と熱弁。三村マサカズが、「いや、差ついてると思うよ」と恐縮するも、「マジで思わないです。俺はお笑いファンだからわかります」とキッパリ。「“さまぁ～ずはいつまでもさまぁ～ず”というポジションを築いてる。みんなから愛され、お笑いやってる人から愛され」と語り、「ずるいわ～」と尊敬のまなざしを送っていた。

【編集部MEMO】
さまぁ～ずは、2020年8月に公式YouTubeチャンネル『さまぁ～ずチャンネル』を開設。「50歳を超えてももっと面白くなりたいという2人の奮闘、成長を見届ける」をテーマに、食べ比べ、ゲーム対決のほか、「ふかわ一言クイズ」「渡部にツッコミ隊!」といったゲストを招いた動画も配信し、登録者数102万人、累計再生数は3億8,000万回を突破する人気チャンネルとなった。

『べらぼう』芸人起用の狙いを制作統括が語る「芸人さんは短い時間で…」 有吉弘行の演技も称賛
「マジで意味わかんない不思議な話」サンシャイン池崎、学園祭の“不可解な出来事”
EXITが大船の街に上陸! 街ブラロケで人々の温かさに触れ「これはEXITにしかできない」
自宅で起こった恐怖の“怪奇現象”…サンシャイン池崎「彼女が“痛っ!”って…」
親友・秦基博の“何気ない一言”が転機に　ジョイマン高木「人生を変えるチャンスかも」
麒麟・川島明、宮川大輔との対決に勝利して「初めて子どもに褒められる」
爆笑問題・太田光「私の原点なんです」高畑勲さんとの思い出語る
太田光、マスコミは「人権という言葉に振り回されている」と持論
麒麟・川島の“例えツッコミ”がさすがだった　『M-1グランプリ2025』開催会見
ニューヨーク、結成15周年で史上最大規模の単独ライブ「今年が一番面白いって言われたい」
永野、“再ブレイク”の転機を明かす「会社にめちゃくちゃ怒られて…」
千原ジュニア&フット後藤、浜田雅功の代役MCで驚き　「さすが浜ちゃん」の声
関連画像をもっと見る