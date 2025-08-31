お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平が24日、YouTubeチャンネル『さまぁ～ずチャンネル』にゲスト出演。さまぁ～ずの“すごさ”を熱弁した。

有田哲平

さまぁ～ずは「いつも平等に“おいっす～”って」

3年先輩だというさまぁ～ずについて、「ほぼ同期」だとしつつ、「決定的な大きな壁というか。さまぁ～ずってやっぱすごいなって思うのは、生粋の東京人っていうところ」と語った有田。さまぁ～ずのほか、とんねるずやおぎやはぎも東京出身のコンビだが、「トラブルとか、しこりとか、気になることとか。言ったってはじまらなくない? みたいな」と話し、「いつも平等に“おいっす～”って。後輩だろうが先輩だろうが。これが東京人のすごさなんですよ」とそのおおらかさを称賛した。

一方、熊本出身の有田は、「田舎もんは狭いコミュニティなんで」と話し、「誰かと誰かが絶対つながるんですよ。だから、お互いを干渉しまくる」とも。続けて、「三村さんも酔っぱらうと、人の文句言ったりするし(笑)。だから、決して全部を許してる博愛主義じゃない」と前置きしながら、「なんか根本として、いいよね! 楽しいじゃん! って」と分析。関西の強烈な“お笑いパワー”とは違い、「東京のほんわかな。いいじゃない? いろんな人がいるんだからっていうノリ」が特徴だと語った。

また、さまぁ～ずを意識して仕事を頑張ってきたという有田だが、「さまぁ～ずはいつものんびりしてるくせに、いつもいるじゃん。そこに。それがさまぁ～ずのすごさなんだよ」と熱弁。三村マサカズが、「いや、差ついてると思うよ」と恐縮するも、「マジで思わないです。俺はお笑いファンだからわかります」とキッパリ。「“さまぁ～ずはいつまでもさまぁ～ず”というポジションを築いてる。みんなから愛され、お笑いやってる人から愛され」と語り、「ずるいわ～」と尊敬のまなざしを送っていた。