セントラル・リーグ(以下セ・リーグ)とパシフィック・リーグ(以下パ・リーグ)の選抜選手による対抗試合「マイナビオールスターゲーム2025」が開催され、7月23日の第1戦(京セラドーム大阪)は5-1でパ・リーグが勝利した。

3打数2安打1打点に加え、昨年までのチームメート・甲斐拓也選手(巨人)から二盗、三盗を成功させる活躍で、「試合を通じて子どもたちに夢を与えた選手」に贈られるマイナビドリーム賞と敢闘選手賞をW受賞した周東佑京選手(福岡ソフトバンクホークス)。試合後のインタビューでは、自身のプレーや憧れの選手、未来を担う子どもたちへの思いを語ってくれた。

オールスターは「普段交流のない選手とも楽しく関われる」

――ダブル受賞おめでとうございます。今日のご自身のプレーを振り返っていかがでしたか?

僕の一番の特徴かなと思うので、そこがこの試合で出せたのはすごく良かったかなと思います。

――スクイズのサインでホームへ突入したシーンも印象的でした。

あれは、若月(健矢)選手(オリックス・バファローズ)に決めていただきたかったなと思います(笑)。

――周東選手にとって、オールスターゲームとはどんな存在ですか?

やっぱり成績を残しておかないと出られないですし、一流の選手が集まって試合をすることで得られるものもすごく多い。普段交流のない選手とも楽しく関われて、すごくいい機会だなと思います。

――マイナビドリーム賞は、「試合を通じて子どもたちに夢を与えた選手」に贈られます。子どもの頃に憧れていた選手は?

松井稼頭央さんです。野球をやり始めて中学生の頃、西武で全盛期を迎えられていて。走れて、ショート守れて、打率も残せて、ホームランも打てる。スーパースターのような選手で、そういう選手になりたいと思っていました。

――その松井さんとは、どのような関係性ですか?

なかなか恐れ多くてしゃべることはないんですけど、監督をやられていた時にサインはいただきました。

――今、プロ野球選手を目指している子どもたちに伝えたいことはありますか?

山川(穂高)さん(福岡ソフトバンクホークス)のように体が大きい選手もいれば、滝澤(夏央)選手(埼玉西武ライオンズ)のようにそこまで大きくない体の選手もいる中で、自分の特徴を頑張って伸ばすことで、プロへの道は開けると思います。諦めないで、プロ野球選手を目指して頑張ってほしいです。

――前半戦の中で、特に印象に残っている試合はありますか?

僕のプレーじゃないんですけど、川瀬(晃)のサヨナラヒットの試合です(5月2日、PayPayドーム福岡・ロッテ戦)。監督も“分岐点だった”と話していましたが、あの試合で本当にチームの雰囲気も大きく変わりました。あの勝ちがあったからこそ、今2位にいられると思います(2025年8月25日時点で1位)。

――今日も含めて、他球団の選手で最近すごいと感じた選手はいますか?

渡部(聖弥)選手(埼玉西武ライオンズ)ですね。ルーキーでありながら、あれだけ成績を残せるのはすごいと思いますし、初めてのオールスターで1打席目からヒットを打っていて、スター性があるなと感じました。

――シーズン後半に向けての意気込みをお願いします。

いい位置にいると思います。優勝を目指して頑張りたいです。

――最後に、未来のプロ野球選手を目指す子どもたちへメッセージを。

僕自身も、もともとそんなに目立つ選手じゃなかったです。でも努力すれば、必ずプロ野球選手になれると思っています。諦めずに、頑張りましょう!