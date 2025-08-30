日本ハムは30日、楽天との試合（エスコンF）に2－6で敗戦。本拠地での対楽天戦の連勝が「7」でストップした。

同日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、6回4失点の内容で6敗目を喫した加藤貴之をフォーカス。番組に出演した解説者の野村弘樹氏は「加藤は打たせていきながら勝負するタイプではあるんですが、やっぱり中に中に集まってしまってますよね。球種によって・バッターによってコースなのか高さなのか、浮いてもコースだけを間違えないとか、真ん中に入っても低めに投げるとか、整えながら投げていくと調子は戻ってくると思うので、試合のなかで修正できる投手ですし、今日は悔しかったと思いますね」と振り返った。

同じく解説者の今江敏晃氏は「この試合でインサイドに序盤から構えていたんですけど、なかなか球がいかなかったんですよね。それでも田宮捕手はインサイドに構えていたんですけど、これはどうなんですかね…」と問うと、野村氏は「それでも（インサイドを）使っていかないと、抑えられないという感覚があったんでしょうね。そこに投げ切れなかったのが問題だと思いますし、ボール球なんかを使っていたら変わったんでしょうけどね、それが中に入ってしまったので、加藤はそこは反省でしょうね」とコメントした。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』