30日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 阪神－巨人』でゲスト解説を務めた岡田彰布氏は、阪神の外野陣に喝を入れた。

29日の巨人戦はレフトに内野手登録の高寺望夢がスタメンすると、30日の巨人戦も内野手登録の熊谷敬宥がレフトでスタメン出場した。

これに岡田氏は「熊谷と昨日のレフトは高寺ですか、2人とも内野手なんですよね。専門の外野手がいてるんだけど、情けないですよね、そういう意味ではね」と苦言を呈した。

（ニッポン放送ショウアップナイター）