大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、負傷離脱によって控え選手の層が薄くなっていた。しかし、複数ポジションを守れるキケ・ヘルナンデス内野手が驚異的な回復で復帰し、大きな戦力となっている。米メディア『ドジャース・ネイション』のゲイブ・スモールソン記者が言及した。

ヘルナンデスが負傷者リスト（IL）入りする前の最後の出場は7月上旬のドジャースがナ・リーグ西地区で8ゲーム差をつけて首位にいた時だった。現状ではサンディエゴ・パドレスに対するリードはほぼなくなっており、ドジャースにはこれまで以上に戦力の厚みが求められている。

ヘルナンデスは自身の怪我について「復帰できるかどうかわからない段階まで追い込まれた。本当に復帰が危ぶまれる状況だった。いくつかの処置を受けたが効果はなかった。1か月で4回の注射を受けたが、最初の3回は全く効果がなく、幸い4回目でようやく解決策が見つかった。最後の注射で痛みは完全に消えた」と語っている。

続けてヘルナンデスは「痛みなしで目覚めた初めての朝には涙が出そうになった。その数日後から練習を始められた」と言及している。

【関連記事】

【了】