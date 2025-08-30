このまま“出番なし”…？西武、いまだ1軍出場ゼロの選手（1）1軍登録も“出場…

プロ野球 最新情報

レギュラーシーズンの佳境に入っている2025年のプロ野球。今季も主力の故障や不調など、様々な要因で選手の入れ替えが行われ、多くの選手が一軍の舞台を経験している。一方で、開幕から二軍暮らしが続き、一軍未出場の選手も少なくない。ここでは、ここまで一軍出場がない埼玉西武ライオンズの選手を紹介したい。

古市尊

・投打：右投右打

・身長／体重：176cm／74kg

・生年月日：2002年6月15日

・経歴：高松南高 - 四国・徳島

・ドラフト：2021年育成選手ドラフト1位（西武）

強肩ぶりが光る古市尊だが、今季は正捕手争いに加われず、一軍未出場となっている。

徳島インディゴソックスから2021年育成選手ドラフト1位で埼玉西武ライオンズに入団。ルーキーイヤーは二軍で打率1割台に終わったものの、プロ2年目の2023年4月に支配下登録を勝ち取った。

同年は一軍で29試合に出場し、打率.160と苦しんだが、盗塁阻止率.455と強肩ぶりを発揮。一方、二軍では40試合の出場で打率.319、15打点、6盗塁と打撃でも結果を残した。

しかし、昨季は6試合の一軍出場にとどまつなど、ファームが主戦場に。二軍でも50試合出場で打率.226に終わった。

プロ4年目の今季も、開幕から二軍暮らしが続き、2度の一軍昇格はあるものの、いまだ出場機会はない。

ファームではここまで38試合に出場し、打率.269、7打点とまずまずの数字を残しているだけに、再昇格のチャンスを手繰り寄せたいところだ。

