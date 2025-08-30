12星座占い★2025年9月の運勢「水瓶座（みずがめ座）」全体運・恋愛運・仕事運・開運アドバイス

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い・9月の運勢。12星座別の2025年（令和7年）9月の「水瓶座（みずがめ座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが占います。「水瓶座（みずがめ座）」さんの9月の運勢（全体運、恋愛運、仕事運）は？ 開運アドバイスも！とことん課題と向き合うことがテーマな月となりそうです。学びも深まりやすい運気なので、気になることは追求していきましょう。中旬ごろからは、調子の良さも出てきて効率よく進めていくことができそうです。恋愛運は中旬までが特に好調です。気になる人に対して積極的にコミュニケーションを取っていきましょう。黙々と課題や仕事に取り組むような運気です。集中力は高まりやすいので、没頭して進められるでしょう。思考の整理をする時間をこまめに持つことがおすすめです。紙にいろいろと書き出してみましょう。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。