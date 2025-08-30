12星座占い★2025年9月の運勢「山羊座（やぎ座）」全体運・恋愛運・仕事運・開運アドバイス

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い・9月の運勢。12星座別の2025年（令和7年）9月の「山羊座（やぎ座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが占います。「山羊座（やぎ座）」さんの9月の運勢（全体運、恋愛運、仕事運）は？ 開運アドバイスも！プライベートが充実するような月となりそうです。今月は新しく趣味や勉強を始めてみると、今後の成長につながりそうです。すでに趣味や学んでいることがある人は、内容を見直してみましょう。新たな人脈も広がりやすい運気なので、積極的にコミュニケーションを取っていきましょう。SNSやオンライン上でも人付き合いが広がっていきそうです。恋愛運は好調ですが、中旬以降は特に好調な運気です。好きな人や気になる人に対して少し頼ってみるアプローチをしてみることがおすすめです。仕事運は好調で、上司や周りからのサポートが入りやすい運気なので調子良く仕事を進めていくことができそうです。今月は一人旅や遠出がおすすめです。季節の食べ物を楽しむのも良い気分転換になりそうです。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。