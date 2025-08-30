クイーンズ・パーク・レンジャーズ（QPR）に所属する斉藤光毅が、30日に行われたチャンピオンシップ（イングランド2部リーグ）第4節のチャールトン・アスレティック戦で今季初ゴールを記録した。

QPRは今季のチャンピオンシップではここまで1分2敗、12日に行われたカラバオ・カップ（EFLカップ）1回戦でもプリマス・アーガイルに2－3で敗れ、未勝利が続いていた。今節は、ここまで1勝1分1敗の成績を残すチャールトン・アスレティックとホームで対戦。昨季はQPRにレンタル移籍加入しながら、今夏に1度保有元のロンメルへ復帰し、今月25日に完全移籍への移行が発表された斉藤は、ベンチからのスタートとなった。

試合は序盤の8分、右からの折り返しをポール・スミスが押し込み、QPRが先手を取る。1点をリードして後半へ折り返したが、54分にQPRは右サイドを破られると、ロベルト・アプターに左足でボレーを決められ、スコアは同点となる。

直後の60分、斉藤はこの試合2枚目の交代カードとしてピッチへ送り出される。以降も試合は1－1のまま時計の針が進んだが、終盤に差し掛かった84分、斉藤が魅せた。

センターサークル内で味方がボールを奪い、セカンドボールを斉藤が回収すると、前に発生したスペースを見逃さず、ドリブルを開始。長い距離を持ち運び、またぎフェイントを交えて寄せてきた相手を振り切り、縦突破でボックス内に侵入すると、最後は左足でファーサイドに流し込む。QPRを勝ち越しへ導いただけでなく、斉藤個人としては今季初出場で初ゴールとなった。

斉藤のゴールで勝利を手繰り寄せたQPRは、後半アディショナルタイムにもリチャード・コネがゴールを沈め、試合は3－1でタイムアップ。この結果、QPRが今季初白星を手にした。

次節は13日に行われ、QPRは敵地でレクサムと、チャールトン・アスレティックはホームでミルウォールと、それぞれ対戦する。

【スコア】

クイーンズ・パーク・レンジャーズ 3－1 チャールトン・アスレティック

【得点者】

1－0 8分 ポール・スミス（クイーンズ・パーク・レンジャーズ）

1－1 54分 ロベルト・アプター（チャールトン・アスレティック）

2－1 84分 斉藤光毅（クイーンズ・パーク・レンジャーズ）

3－1 90＋7分 リチャード・コネ（クイーンズ・パーク・レンジャーズ）