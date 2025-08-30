有吉「昔とは移住のハードルがちょっと違う」「ただ真面目に生活してほしい」TKO木下の“タイ移住”に言及

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。8月24日（日）の放送は、アシスタントにデンジャラス・安田和博を迎えてお送りしました。

◆TKO木下の“タイ移住”に言及

1週間のニュースを有吉が独自の目線で切るコーナー「スッキリしないニュース」では、お笑いコンビ・TKOの木下隆行さんがタイへの移住を発表したニュースをピックアップ。木下さんは、コンビのYouTubeチャンネルを通じて、9月からタイに移住して芸能活動を続けることを明かし、「エンタメもします。（タイに住んでいる）日本人もいらっしゃるのでライブもできたらええなと思っていますし、タイ語も勉強しています。50代にしかできないことを、遅いかも分からないけど挑戦します」と報告。コンビ活動も継続するとのことです。

このニュースに有吉は「なんで？」と困惑しつつも、「YouTubeとかもあるから、昔とは移住のハードルがちょっと違うよね。ただ、新しい生活になるから相当大変だろうけど、まずは、ただ真面目に生活してほしい」とコメントします。

そんなTKOとは、意外にも猿岩石時代から共演経験があるそうで、「『電波少年』（日本テレビ系）の前に『新品部隊』っていうフジテレビの番組があったんですよ。そこに（レギュラーメンバーとして）TKOさんがいて、俺らも滑り込んで入っていて。そこからですから、それこそ30年来の付き合いです」と明かします。

さらに、猿岩石時代にあったTKOとの忘れられない出来事があると言い、「猿岩石が人気絶頂の頃、大阪の遊園地みたいなところに営業に行ったときに、『TKOのお2人から「猿岩石の先輩なんですけど、楽屋あいさつお願いします」とのことですが、どうしますか？』って聞かれたから、『いいです』って門前払いしてやった（笑）。それを木下は『あのときのことはめっちゃ腹に立ってる！ なんで門前払いされなあかんねん、泣いたわ俺は!!』っていまだに言ってる（笑）。それぐらい長いですから」と振り返り、このエピソードに大爆笑する安田でした。

