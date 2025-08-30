12星座占い★2025年9月の運勢「射手座（いて座）」全体運・恋愛運・仕事運・開運アドバイス

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い・9月の運勢。12星座別の2025年（令和7年）9月の「射手座（いて座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが占います。「射手座（いて座）」さんの9月の運勢（全体運、恋愛運、仕事運）は？ 開運アドバイスも！活躍の運気が到来の月ですが、仕事以外の面でも忙しさが目立ちそうです。特にプライベート、家庭などに、改めて真剣に向き合っていく月となっていきそうです。今月は視野を広く持って過ごすことを心掛けてみましょう。恋愛運は中旬までが好調です。特に年上の人との恋愛が発展しやすい運気。職場恋愛にも期待できるでしょう。中旬以降は仕事の忙しさが目立ってしまい、恋愛は後回しになってしまいそうです。やりがいのある仕事を任されるなど、充実感がありそうです。少しプレッシャーも感じてしまうかもしれませんが、まずは頑張ってみましょう。忙しさが目立つ月ですが、マイペースに過ごす時間も大切にし、オンオフの切り替えを意識できると良さそうです。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。