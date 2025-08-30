12星座占い★2025年9月の運勢「蠍座（さそり座）」全体運・恋愛運・仕事運・開運アドバイス

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い・9月の運勢。12星座別の2025年（令和7年）9月の「蠍座（さそり座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが占います。「蠍座（さそり座）」さんの9月の運勢（全体運、恋愛運、仕事運）は？ 開運アドバイスも！人脈、コミュニケーションがテーマな月です。今月は勢いも出やすく活動的に過ごせる運気なので、いろいろなものから刺激を受けたり、楽しい出来事があったりなど、心が充実しそうです。子育てや恋愛の価値観を見直すこともおすすめです。恋愛運は好調ですが、特に中旬以降は出会いが広がりやすく進展のきっかけが出てきやすいので、好きな人がいる人は逃さないようにしましょう。新たな出会いも期待ができそうです。仕事運は好調で、仕事を通じて新たな出会いがあるなど、いろいろな人と関わることができそうです。積極的にコミュニケーションを取っていきましょう。改めて自分自身が好きなことや趣味について考えてみると良さそうです。今月は、好きなことを楽しむ時間を大切にしましょう。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。