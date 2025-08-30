12星座占い★2025年9月の運勢「天秤座（てんびん座）」全体運・恋愛運・仕事運・開運アドバイス

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い・9月の運勢。12星座別の2025年（令和7年）9月の「天秤座（てんびん座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが占います。「天秤座（てんびん座）」さんの9月の運勢（全体運、恋愛運、仕事運）は？ 開運アドバイスも！価値観を見直したり、「今後どんな風に進んでいきたいのか」について改めて考えたりすると良い月となりそうです。仕事の忙しさも目立ってくるので、やらなくてはいけないことが多く出てきてしまいそうですが、冷静に状況を分析することを心掛けてみましょう。中旬までは好調な運気で出会いも広がっていくような流れです。中旬以降は出会いが広がった分、見直しを心掛けて過ごしてみましょう。これまでのやり方を見直したり、振り返ったりする機会が出てきそうな運気です。手帳などを見て振り返ってみましょう。休日は神社やパワースポット巡りがおすすめです。特に氏神様へのお参りがおすすめです。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。