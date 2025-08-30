大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、フィラデルフィア・フィリーズのカイル・シュワーバー外野手と激しいナ・リーグ本塁打王争いを繰り広げている。圧倒的な実力を誇る大谷だが、今季は本塁打王の獲得が難しいかもしれない。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のアーロン・コロマ記者が言及した。

シュワーバーは28日（日本時間29日）、アトランタ・ブレーブス戦で衝撃の1試合4本の本塁打を記録し、大谷を大きく引き離した。オールスターゲーム以降の本塁打数ではシュワーバーが大谷を上回っており、このまま本塁打王を確実なものとするかもしれない。

さらに、シュワーバーの9月の長打率は.521と年間で2番目に高く、左投手相手にも長打率.577を記録しており、9月にはより本塁打を積み上げると予想される。しかし、大谷も過去の実績では負けておらず、最後まで激しい本塁打王争いは続くだろう。

注目の集まる大谷とシュワーバーの本塁打について、コロマ氏は「過去の成績が示す通り、シュワーバーが好調であっても、大谷が3年連続の本塁打王を獲得する可能性は十分にある。争いはまだ終わっていないが、栄誉を語る際にMLB最高の選手を無視することは不可能だ」と言及した。

