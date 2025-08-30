大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、外野手に故障者や不振選手が目立っている。テコ入れのための策として、ムーキー・ベッツ内野手のコンバートも浮上しているが、無理にポジションを動かす必要性はないという意見もあるようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

ベッツは2024年に遊撃へ転向するまでは右翼が本職で、過去にゴールドグラブ賞を6回獲得した実績もある。そのため、守備面で不安を抱えるテオスカー・ヘルナンデスを左翼へ移し、空いた右翼へベッツを戻すという案が浮上している。

このコンバート案について、同メディアは「MLBインサイダーのケン・ローゼンタール記者は、ベッツを遊撃に留めるよう求めた」としつつ、「私の意見では、チームはムーキーを右翼に移すべきではない。彼は今、遊撃として素晴らしいプレーをしており、誰よりも適応していることが分かる。遊撃としてプレーできること、それも高いレベルでプレーできることを示してきたのだから、遊撃起用は良い選択だ」というローゼンタール記者の見解を紹介。

また、同記者は「現在右翼を務めるテオスカーは守備面で弱点があるが、右翼でプレーしていた昨季もそれなりの欠点を抱えていた。彼はポストシーズン中に成長を見せたが、外野の反対側に回すことは彼の好みに合わないだけでなく、依然として同様の問題を抱えることになるだろう」とも指摘しているという。

