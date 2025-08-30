ミランは30日、チェルシーに所属するフランス代表FWクリストファー・エンクンクを完全移籍で獲得したと発表した。契約期間は2030年6月までの5年間で、背番号は「18」に決定している。

今夏の移籍市場でチェルシー退団が有力視されていたエンクンクには、古巣ライプツィヒをはじめ、インテルやバイエルンも関心を示していた。しかし、攻撃陣の補強を進めていたミランが争奪戦を制し、完全移籍での加入が決定。イタリア『スカイスポーツ』によると、移籍金は固定3700万ユーロ（約63億円）に加え、最大500万ユーロ（約8億円）のボーナスを含む総額4200万ユーロ（約72億円）と伝えられている。

現在27歳のエンクンクは、パリ・サンジェルマン（PSG）の下部組織出身。2019年夏にライプツィヒへ加入すると主力として活躍し、2021－22シーズンにはブンデスリーガ年間最優秀選手賞、翌シーズンには同リーグ得点王に輝いた。

ドイツでの飛躍を受けて2023年夏にチェルシーへのステップアップを果たしたものの、加入直後にヒザを負傷し長期離脱を余儀なくされた。2024－25シーズンは公式戦48試合の出場で15ゴール5アシストを記録している。