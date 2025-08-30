12星座占い★2025年9月の運勢「乙女座（おとめ座）」全体運・恋愛運・仕事運・開運アドバイス

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い・9月の運勢。12星座別の2025年（令和7年）9月の「乙女座（おとめ座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが占います。「乙女座（おとめ座）」さんの9月の運勢（全体運、恋愛運、仕事運）は？ 開運アドバイスも！改めて自分自身の人生や今後の方向性について深く考えたり、向き合ったりするような運気ですが、思考が冴えやすいので、基本的には調子良く進んでいける月となりそうです。一気に答えを出そうとせず、じっくりと人生に向き合っていくような感覚で過ごしていけると、次第に答えが見つけられそうです。中旬までは恋愛の価値観を見直すような運気ですが、中旬以降はモテ期のような運気で恋愛運は好調です。積極的に出会いを大切にしていきましょう。今月は思考が冴えやすく好調な運気なので、調子良く仕事を進めることができそうです。考えは積極的に発信をしていけると良さそうです。映画を観に行ったり、カフェに行ったり、外に出て気分転換を心掛けましょう。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。