今日の運勢占い8月31日（日）12星座占いランキング第1位は獅子座（しし座）！ 今日のあなたの運勢は何位…!?

2025年8月31日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）8月31日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位……？今日は恋愛運が好調です。好きな人や仲良くなりたい人がいる場合は、積極的にアプローチをしてみると良さそうです。新しい趣味を開拓してみるのもおすすめです。好調な運気で瞬発力を活かして行動をすると収穫がありそうです。今日は新しいことを始めたり、新しい服を着たりして過ごすとラッキーが巡ってきそうです。成長につながるような運気です。今日は吸収力が高まりやすい日なので、書店にでかけて気になった本や雑誌を手に取ってみましょう。対人運が好調です。今日は特に人との絆が深まりやすい運気なので、恋人や大切な人と一緒に過ごせると良い日です。普段はなかなか話せていないことを話すにも良いタイミングです。趣味が充実しやすく友達付き合いが充実するような1日です。今日は楽しいことが広がりやすい日なので、好きなことにとことん打ち込めると良さそうです。人脈がテーマな日。今日は人付き合いが広がりやすい運気なので、積極的にいろいろな人とのコミュニケーションを取っていきましょう。特に聞き手に回ることを心掛けると良さそうです。金運が好調です。今日はお買い物にでかけたり、ネットショップを眺めたりすると良いタイミング。特に欲しいものがない場合は、カフェでお茶を飲むのも良さそうです。マイペースに過ごせると良い日です。今日は家でのんびりとする時間を過ごしたり、部屋の掃除をしたりするのがおすすめです。夜は早めに寝るようにしましょう。仕事運が好調です。今日は課題や仕事に打ち込めると調子良く進められそうです。一方で、人から頼まれごとをされるなど、いろいろと忙しくなりそうなので、頑張りすぎには注意をしましょう。今日は少し過去を振り返ってみましょう。意外なヒントが眠っていそうです。瞑想をするのもおすすめですが、瞑想に集中ができない場合は、神社やお寺にお参りをすると心が落ち着いてきそうです。今日は運動や筋トレをして身体を動かすことがおすすめです。無理のない範囲で動いてみましょう。ストレッチをして身体を緩めるのもおすすめです。今日はなるべく1人の時間を大切にしましょう。思考の整理をしたり、現状を見直したりするような時間を過ごせると良い1日となりそうです。今日はこれまで立てた目標を見直してみましょう。その目標のなかですぐに取り組めそうなものがあれば一歩踏み出してみられると良さそうです。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。