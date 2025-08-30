ドルトムントは29日、ウルヴァーハンプトン（ウルブス）からポルトガル人FWファビオ・シルヴァを完全移籍で獲得したことを発表した。

クラブは、同選手が2030年6月までの5年契約を締結し、背番号「21」を着用することを伝えている。なお、ドイツメディア『スカイスポーツ』は固定移籍金2250万ユーロ（約38億円）にボーナス400万ユーロ（約6億円）を加えた総額2650万ユーロ（約45億円）の契約で移籍が決まったと伝えている。

ドルトムントへの正式加入を受けて、F・シルヴァは同クラブの公式サイトを通じ、以下のようにコメントを出した。

「ボルシア・ドルトムントのようなクラブと契約できたことは僕にとって特別なことだ。このクラブはドイツだけではなく、ヨーロッパ全体で大きな人気を誇っているし、素晴らしいファンを持つ情熱的なクラブだと知っている。そしてそのクラブの一員になれることは誇りであり、期待を膨らませている。早くチームに馴染み、クラブの成功のために自分の役割を全うしたいと思う」

現在23歳のF・シルヴァは、ポルトガルの名門ポルトの下部組織出身で17歳でトップチームデビューを飾った。2020年にウルブスへ完全移籍を果たしたが、期待された程の活躍は披露できず、2022年夏以降はレンタル移籍を経験。2024－25シーズンはスペインのラス・パルマスへレンタル移籍し、公式戦25試合の出場で10ゴール3アシストをマークした。