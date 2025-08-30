12星座占い★2025年9月の運勢「獅子座（しし座）」全体運・恋愛運・仕事運・開運アドバイス

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い・9月の運勢。12星座別の2025年（令和7年）9月の「獅子座（しし座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが占います。「獅子座（しし座）」さんの9月の運勢（全体運、恋愛運、仕事運）は？ 開運アドバイスも！アウトプットがテーマで、これまで考えてきたことをより明確に形にしていくような運気の月です。活動的に過ごす月となりそうですが、その分メンタルの負荷がやや目立ちそうなので、ほどよいバランスで進めていくことを心掛けましょう。出会いの機会は多い月となりそうです。特に中旬まではマッチングアプリを始めてみるなど、活動的に動いてみましょう。中旬以降は人が集まる場所にでかけてみることがおすすめです。金運、ビジネス運が好調です。営業職をしている人はチャンスのタイミング。調子良く進められそうな運気です。人付き合いを大切に進めていきましょう。下旬はメンタルが不安定になりやすい運気。たくさん睡眠を取ったり、趣味を楽しむ時間を定期的に取ったり、計画的に過ごすようにしましょう。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。