12星座占い★2025年9月の運勢「蟹座（かに座）」全体運・恋愛運・仕事運・開運アドバイス

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い・9月の運勢。12星座別の2025年（令和7年）9月の「蟹座（かに座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが占います。「蟹座（かに座）」さんの9月の運勢（全体運、恋愛運、仕事運）は？ 開運アドバイスも！趣味や勉強がテーマで、基本的には楽しい月となりそうです。特に専門分野を学んでみるなど、深く掘り下げた学習がおすすめです。視野を広く持つことを心掛けて過ごすと新たな関心ごとや、楽しい発見に出会うことができそうです。横のつながりを通じて出会いが期待できそうです。今月は食事のお誘いなどがあった場合は積極的に参加をしてみましょう。学びが深まりやすい運気の月なので、とことん趣味や勉強を深めてみるのも良さそうです。まずは興味のあることに目を向けてみましょう。SNSなどをこまめにチェックしてみると、面白い情報をキャッチすることができそうです。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。