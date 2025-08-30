大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは後半戦に入り、2位サンディエゴ・パドレスとの激しい首位争いに巻き込まれている。投打で様々な問題を抱えているが、最も不安なのはブルペン不調なのかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

同メディアは「6-3で勝利した火曜日の試合では、先発を務めたクレイトン・カーショー投手の降板後、シンシナティ・レッズは一度も二塁を越えることができなかった。今季のブルペン陣にとって、これほど順調な成績は普通ではない。火曜日までの防御率4.16という中途半端な数字は、苦戦を部分的にしか物語っていない」と言及。

続けて、「ジアスレチックのジム・ボウデン記者は、ドジャースにとって最大の懸念はブルペンだと指摘している。同記者は『火曜日にアレックス・ベシア投手が故障者リスト（IL）入りしたドジャースのブルペンは、防御率20位、WHIP22位にランクインしており、21セーブを失っている。パドレスをはじめとしたナショナルリーグの他の強豪チームと比べると、ドジャースのリリーフ陣は最下位に見える。10月に弱点があるとすれば、それはリリーフ陣だろう』と書いている」と記している。

ドジャースは日本時間28日の試合では、リリーフ4名が4イニングを無失点に抑え勝利に貢献している。次戦以降もこの調子を維持することはできるだろうか。

