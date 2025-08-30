King ＆ Princeの高橋海人と中村倫也がW主演を務めるTBS系金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』(毎週金曜22:00～)の第9話が29日に放送された(※以下、ネタバレあり)。

木崎ちあき氏が手掛けた同名小説を原作とするこのドラマは、謎に包まれた新型ドラッグ「DOPE」が蔓延している近未来の日本が舞台の麻取アクション・エンターテインメント。犯人の更生を願う真っ直ぐな新人麻薬取締官・才木優人(高橋海人)と型破りな不真面目教育係・陣内鉄平(中村倫也)という正反対バディが、DOPEによって巻き起こる不可解な事件の解決に挑む。

29日に第9話が放送。才木の元にジウ(井浦新)から連絡が入り、ゲームの開始が告げられる。渋谷駅前で爆発が起こっており、さらに3カ所で何かが起きると語るジウ。ジウの意図が分からない状況で、才木は怒りを募らせていく。そんな中、才木は接触してきた陣内から、渋谷駅で爆破テロを起こした犯人の所持品を受け取る。才木は、サイコメトリーで2カ所の犯行予定場所を読み取るが、残り1カ所は分からないままだった。

一方、特捜課オフィスで現場をサポートしていた棗(熊井啓太)は、犯行現場に規則性があるのではと推理する。異能力である記憶力をフル稼働させる棗だったが、突然、特捜課に侵入者を知らせるアラートが鳴り響く。そして棗は、異能力ハンターの寒江(松角洋平)と藤川(小倉史也)に襲われ、命を落とし……というストーリー。

才木らは棗が襲われた現場に駆け付け、棗の遺体を発見する。犯行現場を分析していた棗は、才木のサイコメトリー能力を信じて、最後のジウのテロ現場をドーパーによる犯罪が初めて起きた場所だとメッセージを残していた。棗のメッセージを読み取った才木は、涙を流しながら特捜課のメンバーに次のテロ現場が由名川浄水場であること、棗を殺したのが寒江らであることを伝える。

その直後、才木らの前に泉(久間田琳加)が現れる。ためらいなく発砲する才木に、泉は「これ、ジウから」と才木の母・美和子(真飛聖)の指輪を渡す。指輪をサイコメトリーした才木は、ジウがバイオエイル遺伝子研究所を襲撃していた寒江を殺したこと、美和子と妹の結衣(蒼戸虹子)を連れて消えたことを知る。そして泉は、才木にジウが浄水場で待っていること、棗が死んだのもジウの思惑通りだったことを教え、ジウからの「なぜ私は、私なのだろう。私はあなたで、あなたは私」というメッセージを伝える。そんな泉に、才木は目を大きく見開いたまま「じゃあジウに伝えてくれ……俺がお前を、絶対に殺す」と告げるのだった。

SNSでは、才木が「お前を、絶対に殺す」と言いながら見せた怒りの表情に騒然。「才木君、見たことがない顔……」「才木君の目が！目が！！」「才木君怒りで目がバッキバキ……」「最後の顔、めちゃくちゃ怖かった」「怒りと憎悪に満ちた目が頭から離れないよ……」「まじで鳥肌すぎました」などのコメントが並んでいた。

(C)TBS