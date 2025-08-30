12星座占い★2025年9月の運勢「牡牛座（おうし座）」全体運・恋愛運・仕事運・開運アドバイス

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い・9月の運勢。12星座別の2025年（令和7年）9月の「牡牛座（おうし座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが占います。「牡牛座（おうし座）」さんの9月の運勢（全体運、恋愛運、仕事運）は？ 開運アドバイスも！基本的にはマイペースに調子良く進めていくことができそうです。仕事の忙しさも目立ってきそうですが、プライベート面での充実感も得やすい月なので、コツコツ進めていく感覚を大切に過ごしてみましょう。中旬以降が好調です。出会いが広がったり、好きな人との進展のきっかけが得られやすかったりする運気なので、積極的に進めていきましょう。中旬からは忙しさが目立ちそうですが、基本的には調子良く進めていくことができそうです。自分自身の感覚を信じて進めてみましょう。良い香りを楽しんだり、おいしいものを食べたり、五感を刺激する時間を持てると良い気分転換になりそうです。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。