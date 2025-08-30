イタリアサッカー連盟（FIGC）は29日、9月のFIFAワールドカップ26欧州予選に臨むイタリア代表メンバーを発表した。

ここまでW杯欧州予選で2試合を戦い、1勝1敗となっているイタリア代表は、今年6月にルチアーノ・スパレッティ前監督を解任し、ジェンナーロ・ガットゥーゾ新監督の就任を発表。新体制の初陣を迎える9月の活動では、5日にエストニア代表と、8日にイスラエル代表との対戦を予定している。

メンバーにはMFニコロ・バレッラ（インテル）やMFサンドロ・トナーリらが順当に選出されたほか、DFジョヴァンニ・レオーニ（リヴァプール／イングランド）やMFジョヴァンニ・ファッビアン（ボローニャ）、FWフランチェスコ・ピーオ・エスポジト（インテル）ら3名は初招集されている。

発表されたメンバー28名は以下の通り。

▼GK

マルコ・カルネセッキ（アタランタ）

ジャンルイジ・ドンナルンマ（パリ・サンジェルマン／フランス）

アレックス・メレト（ナポリ）

グリエルモ・ヴィカーリオ（トッテナム／イングランド）

▼DF

アレッサンドロ・バストーニ（インテル）

ラウル・ベッラノーヴァ（アタランタ）

リッカルド・カラフィオーリ（アーセナル／イングランド）

アンドレア・カンビアーゾ（ユベントス）

ジョヴァンニ・ディ・ロレンツォ（ナポリ）

フェデリコ・ディマルコ（インテル）

フェデリコ・ガッティ（ユベントス）

ジョヴァンニ・レオーニ（リヴァプール／イングランド）※初招集

ジャンルカ・マンチーニ（ローマ）

▼MF

ニコロ・バレッラ（インテル）

ジョヴァンニ・ファッビアン（ボローニャ）※初招集

ダヴィデ・フラッテージ（インテル）

マヌエル・ロカテッリ（ユヴェントス）

ニコロ・ロヴェッラ（ラツィオ）

サンドロ・トナーリ（ニューカッスル／イングランド）

▼FW

フランチェスコ・ピーオ・エスポジト（インテル）※初招集

モイーズ・キーン（フィオレンティーナ）

ダニエル・マルディーニ（アタランタ）

リッカルド・オルソリーニ（ボローニャ）

マッテオ・ポリターノ（ナポリ）

ジャコモ・ラスパドーリ（アトレティコ・マドリード／スペイン）

マテオ・レテギ（アル・カーディシーヤ／サウジアラビア）

ジャンルカ・スカマッカ（アタランタ）

マッティア・ザッカーニ（ラツィオ）