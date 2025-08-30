大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは後半戦に入り、サンディエゴ・パドレスとの激しい首位争いに巻き込まれている。一進一退の戦いが続く中、新たなリリーフを密かに補強したようだ。米メディア『ドジャースネイション』のノア・カムラス記者が言及した。

ドジャースが獲得したのは、前ボストン・レッドソックスのワイアット・ミルズ投手。今季はトミージョン手術による2年間の全休から復帰し、3Aで32試合に登板していたが、8月初旬に放出されていた。

カムラス記者は「MLB.comのチームの取引記録によると、ドジャースは先週、ミルズと目立たないマイナー契約を交わした。8月初旬にレッドソックスを解雇されたが、2週間も経たない同月16日にドジャースへ移籍した」と言及。

続けて、「ドジャースは常に潜在的才能を探しているが、ミルズはロースター外の投手陣に厚みをもたらすだろう。今季中に彼がメジャーで登板する可能性は低いが（特に9月が近づき戦力が回復しつつある状況では）、マイナーで十分な印象を残せば、来季に向けた新たな契約を獲得できる可能性がある。そうなればスプリングトレーニングへの招待を得て、開幕戦のブルペン入りを懸けた競争に参加できるだろう」と今後の展望を記している。

