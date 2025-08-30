12星座占い★2025年9月の運勢「牡羊座（おひつじ座）」全体運・恋愛運・仕事運・開運アドバイス

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い・9月の運勢。12星座別の2025年（令和7年）9月の「牡羊座（おひつじ座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが占います。「牡羊座（おひつじ座）」さんの9月の運勢（全体運、恋愛運、仕事運）は？ 開運アドバイスも！「仕事」がテーマな月となりそうです。これまでの振り返りや、課題の見直しを迫られる機会もありそうです。まずは優先順位を確認して計画的に進めていきましょう。オンオフのバランスを心掛けて過ごすことが大切です。恋愛運は好調ですが、中旬以降は仕事の忙しさが目立ち、恋愛は後回しになりそうなので、予定は早めに立てておきましょう。忙しさが目立ってきそうな月です。やらなくてはいけない作業も増えてしまいそうなので、疲れを溜め込みすぎないように注意しましょう。今月は遠出がおすすめ。温泉など、日常を忘れられそうな空間へ行くことが大切になりそうです。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。