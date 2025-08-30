熊本県の南西部、有明海と八代海に囲まれた天草地域の玄関口に位置する上天草市(かみあまくさし)は、大矢野島、天草上島(あまくさかみしま)、そのほかの島々から構成されています。

市のほぼ全体が雲仙天草国立公園に含まれ、日本三大松島の一つにあげられる松島の風景や、龍ヶ岳(りゅうがたけ)・白嶽(しらたけ)をはじめとする九州自然歩道(天草観海アルプス)からの眺望など、景勝地として四季折々に美しい表情を見せてくれます。

今回紹介するのは、そんな上天草市の秋の風物詩「天草五橋祭」。今年で59回目を迎え、イベント盛りだくさんの、まちが最も白熱するお祭りです。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が、気になったイベントとふるさと納税返礼品を紹介していきます。

白龍船競漕大会や海洋花火大会も! 「第59回天草五橋祭」について

第59回天草五橋祭

・開催日時：令和7年10月12日(日)※荒天等の際の花火打ち上げの予備日：令和7年10月13日(月・祝)

・開催場所：上天草市松島町合津港一帯

・アクセス：【公共交通機関】JR「熊本駅」から快速バス「あまくさ号」約1時間30分「松島」下車、または三角線「三角駅」から快速バス「あまくさ号」約30分「松島」下車

※会場周辺の駐車場は少なく混雑が予想されます。公共交通機関をご利用いただくか乗り合わせのうえご来場ください。

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

・参加費：なし

※令和7年8月豪雨の影響により、記事配信日時点で五橋祭の開催有無は未定となっております。決定次第、上天草市ホームページでお知らせいたします。

上天草市の秋の風物詩である「天草五橋祭」。白龍船競漕大会、天草道中踊り、海洋花火大会などの五橋祭ならではのイベントの他、ステージイベントやマルシェなども開催予定です。

「白龍船競漕大会」は、松島池島の龍伝説を彷彿とさせる白龍船で速さを競う海上レース。地元漁師や船員で作るチームは毎年の優勝候補! 近年は市外からレガッタチームが参戦するなど、優勝候補を脅かす白熱したレースが繰り広げられているそうです。

「天草道中踊り」は、天草を代表するハイヤのリズムにあわせ、地域住民をはじめとした多くの参加者がお揃いの法被や装飾で会場を練り歩く催し。観光客や帰省客も楽しみに観覧する名物イベントなのだとか!

「海洋花火大会」は、上天草の夜空と海面を美しく彩る花火大会です。

なお、詳細については、上天草市公式ホームページにて随時情報が更新されるとのことです。

自治体からのメッセージ

上天草市の秋の風物詩である天草五橋祭は、今年も白龍船競漕大会、天草道中踊り、ステージイベントやマルシェなど内容盛りだくさん! フィナーレには海洋花火が天草の夜空を華麗に彩ります。この機会にぜひ一度上天草にお越しいただき、一緒に盛り上がりましょう!

上天草市のふるさと納税返礼品について

「天草五橋祭」のメイン会場付近に最近オープンした、地元でも話題のスイーツカフェがつくる「いきなり団子バラエティーセット」、地元松島町合津で長年海産加工業を営んでいる老舗の事業者が手掛ける「真蛸(まだこ)のやわらか煮」を紹介します。

にのやのいきなり団子バラエティーセット

・提供事業者：株式会社にのや本舗

・熊本県上天草市松島町合津7915-74

・内容量：24個(4種×6個)

・寄附金額：1万2,000円

熊本名物のいきなり団子を一口サイズに食べやすくした、こだわりのいきなり団子4種の詰め合わせセットです。さつま芋と皮の「やわらかさ」にこだわった自慢の逸品。冷凍商品なので、いつでも食べたいときに温めて食べられるのもうれしいポイントです。

天草産真蛸のやわらか煮(たこステーキ)200g×3個

・提供事業者：有限会社水野食品

・熊本県上天草市松島町合津3208-1

・内容量：200g×3個

・寄附金額：1万8,000円

地元天草の郷土料理として、古くからお祝いの席で食べられてきた、天草産の真蛸を使ったやわらか煮です。プリプリの食感を残しつつ甘口の醤油の味はしっかりと染みています。「故郷の懐かしい味」「甘めの醤油の味付けがおいしかった」などの声が上天草市のふるさと納税担当者のもとに届いているそうです。

今回は熊本県上天草市のイベント「第59回天草五橋祭」と、返礼品を紹介しました。白龍船競漕大会や天草道中踊りなどの多彩な催しや、フィナーレを飾る海洋花火まで、まちが最も白熱するお祭りです。現地に行くことが難しい場合は、返礼品のいきなり団子や真蛸のやわらか煮でまちの味覚を味わうのも良さそうです。ぜひ一度チェックしてみてください。

