Reimsの記憶、ガレージの時間（その3）　シャンパーニュに響く直6｜ジャガーXK120

シャンパーニュの都、ランス。ここで生まれ育ち、サーキット・ランス＝グーの鼓動を子どもの頃から浴びてきたドミニク。彼女の”顔”といえばジャガーXK120だ。イベントに現れるときはたいていこの一台。扱いが素直で信頼できる相棒で、走らせる機会が多い分だけ癖も掌中に収めている。ステアの遊び量、クラッチのミート位置、Mossのシンクロの効き具合——その日の機嫌まで身体でわかる。

【画像】フランスの町ランスで愛される英国車ジャガーXK120（写真30点）

ドミニクはかつてフェラーリ・ディノを日常の足にしていた。明るい黄色の車体は、走っても止まっても人が集まり、声をかけられ続ける。嬉しい反面、度が過ぎれば気が休まらない。鍵を回すのが億劫になった頃、譲り主の友人から「なら、これに乗りなさい」と差し出されたのがXK120だった。賑やかさから一転、品の良い速度と距離感。ここから彼女とジャガーの時間が始まった。

XK120という車

戦後ジャガーの決定打。流れるフェンダーラインに長いボンネット、低いスクリーン。直6DOHC 3.4ℓ（ツインSU）は、アイドルの糸を張るような滑らかさから、吸気のうねりを伴って上まで伸びる。標準で約160bhp、SE/”MC”で180bhp級、C-typeヘッド仕様なら200bhp超。Moss製4速は1速無同期だから、停止前のダブルクラッチが自然に身につく。前はトーションバー式独立、後ろはリーフのリジッド。ブレーキは大径Girlingドラムで、しっかりライニングと当たりを出せば、峠の一本くらいは涼しい顔でこなす。

初期はショーカー由来のアルミ外板、量産過程でスチールに切替。標準のスチールディスク＋リアスパッツは流麗さの象徴だし、ワイヤー装着車はスパッツを外して開口を広げ、走りの顔になる。どちらも、この車の品の良さを損なわない。

この個体のこと

”新品同様”ではないが、要所は締まった”実用上等”のコンディション。クラブの仲間がキャブ同調を取り直したばかりで、吹け上がりは軽い。冷間はチョークで濃くして、油温が上がったら徐々に戻す——手順を守れば裏切らない。ステアリングはBurman系リサーキュレーティング、最初のひと押しは軽く、切り足すと芯が立ち上がる。ブレーキはペダル初期が柔らかく、中域でしっかり立つ”英国の味”。6.00×16の細身タイヤが路面の粒立ちをよく伝え、荷重移動が思った以上に素直だ。

運転席では大径ステアリングをぐっと抱え込み、背筋で曲げる。小柄な彼女がコーナーで大径の輪をこじる姿は迫力がある。僕が借りて慎重に流したときは、「それじゃジャガーじゃない。もっと回しなさい！」と一蹴。ゆったりもできるが、上まで回して初めて音色が揃い、車体がほどける——それが彼女のXK120論だ。速度計の指が70、80と右へ寄るにつれ、吸気のハーモニクスと排気の拍が重なり、車内の空気が軽くなる。あの瞬間の解放感を、彼女は知っている。

書類面もきちんとしている。手元にはJaguar Heritage Trust（JDHT）の証明書があり、製造年・元色・内装色・出荷先が明記される。整備記録は部品番号と作業内容がファイルに綴じられ、写真が時系列で差し挟まる。工具はBSW／BSF／AFのインチ規格が揃い、英国車の弱点を想定した予防整備（燃料系ホースの劣化対策、発電・レギュレータの点検、ホイールベアリングの予圧管理）もルーティン化。だから遠出にも躊躇がない。

ドライビング・ノート

XK120は”古典的英国GT”の重厚さよりも、回して軽く伸びるDOHCが本質だ。2速のレシオが少し長いので、2→3の接続は回転の”お土産”を少し残してやると滑らか。ブレーキは”踏み増しで効きを作る”タイプだから、視線は遠く、荷重は早め。レブ近くまで使って、速度よりリズムを刻む——これがドミニクの流儀で、ランス＝グーの遺構をなぞるような田舎道にぴたりと合う。

ランスと、彼女の現在

ドミニクは今、地元クラブやランス自動車博物館の運営に関わり、コンクール・デレガンスの主催、そしてランス＝グーの遺構保存にも力を注いでいる。イベントの日、彼女はXK120で現れ、準備を手伝い、若い参加者の質問に丁寧に答える。歴史を”展示物”で終わらせず、走らせ、語り継ぐ側に回っている。

終わりに

ポスターの壁、工具の錆、シャンパンの栓で浮かせたワイパー。マセラティ・メキシコの静かなV8は”記憶をつなぐ音”であり、FIAT 850 Sportの903ccは”日常を軽くする音”。そしてジャガーXK120の直6は、”街と時代をつなぐ音”だ。ドミニクのガレージには、三つの鼓動が和音のように並んでいる。

エンジンを止めたあと、金属が冷える微かな音が消えるころ、ランスの街はいつもの静けさに戻る。けれど次の点火までのあいだにも、彼女の暮らしとこの街のモータースポーツの記憶は、確かに前へ進んでいる。そこに、彼女の”走り続ける”という約束がある。

写真・文：櫻井朋成 Photography and Words: Tomonari SAKURAI