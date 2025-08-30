大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間27日、主力リリーフのアレックス・ベシア投手が右腹斜筋の張りを理由に故障者リストに入った。デーブ・ロバーツ監督は楽観的な見通しを示しているというが、過去の事例から懐疑的な見方もされているようだ。米メディア『スポーティングニュース』が報じた。

同メディアは「ロバーツ監督は『あまり長くはかからないと思う』と語ったが、過去の一貫性のなさを考えると、負傷をどの程度正確に評価しているかについては懐疑的な見方が高まっている。ドジャースウェイのカトリーナ・ステビンズ記者は『今季、何度も間違った判断をしてきたことを考えると本当に信用できない。ベシアとロバーツ監督の見立てが正しければ、深刻度はそれほどではなく早期復帰できるだろう。しかし、ドジャースファンは最悪の事態を想定せざるを得ない状況に慣れてきている』と記している」と言及。

続けて、「ナショナルリーグ西地区の争いが激化している中、既に大きな懸念材料となっているブルペンの主力を失うことは大きな痛手となる。ベシアは予定通りの復帰が期待されるものの、チームの怪我人管理の不手際が続くようなら、復帰が遅れても不思議ではないだろう」と記している。

今季のベシアは離脱前までにチームトップの22ホールドを挙げている。仮に離脱が長引けばチームへの影響も避けられなくなりそうだ。

