王立オランダサッカー協会（KNVB）は29日、9月のFIFAワールドカップ26欧州予選に臨むオランダ代表メンバーを発表した。
ここまでW杯欧州予選で2試合を戦い、2連勝を飾っているオランダ代表は、9月の活動では4日にポーランド代表と、7日にリトアニア代表との対戦を予定している。
メンバーにはDFフィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール／イングランド）やMFフレンキー・デ・ヨング（バルセロナ／スペイン）らが選出されたほか、GKロビン・レフス（サンダーランド／イングランド）とMFセム・スタイン（フェイエノールト）の2選手が初招集となった。
今回発表されたオランダ代表のメンバー25名は下記の通り。
▼GK
マルク・フレッケン（レヴァークーゼン／ドイツ）
ロビン・レフス（サンダーランド／イングランド）※初招集
バルト・フェルブルッヘン（ブライトン／イングランド）
▼DF
ネイサン・アケ（マンチェスター・シティ／イングランド）
フィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール／イングランド）
デンゼル・ダンフリース（インテル／イタリア）
ヤン・ポール・ファン・ヘッケ（ブライトン／イングランド）
マタイス・デ・リフト（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
ユリエン・ティンバー（アーセナル／イングランド）
ミッキー・ファン・デ・フェン（トッテナム・ホットスパー／イングランド）
ステファン・デ・フライ（インテル／イタリア）
▼MF
ライアン・フラーフェンベルフ（リヴァプール／イングランド）
フレンキー・デ・ヨング（バルセロナ／スペイン）
トゥーン・コープマイネルス（ユヴェントス／イタリア）
タイアニ・ラインデルス（マンチェスター・シティ／イングランド）
イェルディ・スハウテン（PSV）
シャビ・シモンズ（トッテナム・ホットスパー／イングランド）
セム・スタイン（フェイエノールト）※初招集
クインテン・ティンバー（フェイエノールト）
▼FW
メンフィス・デパイ（コリンチャンス／ブラジル）
コーディ・ガクポ（リヴァプール／イングランド）
ジャスティン・クライファート（ボーンマス／イングランド）
ノア・ラング（ナポリ／イタリア）
ドニエル・マレン（アストン・ヴィラ／イングランド）
ヴァウト・ヴェグホルスト（アヤックス）