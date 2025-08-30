王立オランダサッカー協会（KNVB）は29日、9月のFIFAワールドカップ26欧州予選に臨むオランダ代表メンバーを発表した。

ここまでW杯欧州予選で2試合を戦い、2連勝を飾っているオランダ代表は、9月の活動では4日にポーランド代表と、7日にリトアニア代表との対戦を予定している。

メンバーにはDFフィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール／イングランド）やMFフレンキー・デ・ヨング（バルセロナ／スペイン）らが選出されたほか、GKロビン・レフス（サンダーランド／イングランド）とMFセム・スタイン（フェイエノールト）の2選手が初招集となった。

今回発表されたオランダ代表のメンバー25名は下記の通り。

▼GK

マルク・フレッケン（レヴァークーゼン／ドイツ）

ロビン・レフス（サンダーランド／イングランド）※初招集

バルト・フェルブルッヘン（ブライトン／イングランド）

▼DF

ネイサン・アケ（マンチェスター・シティ／イングランド）

フィルジル・ファン・ダイク（リヴァプール／イングランド）

デンゼル・ダンフリース（インテル／イタリア）

ヤン・ポール・ファン・ヘッケ（ブライトン／イングランド）

マタイス・デ・リフト（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

ユリエン・ティンバー（アーセナル／イングランド）

ミッキー・ファン・デ・フェン（トッテナム・ホットスパー／イングランド）

ステファン・デ・フライ（インテル／イタリア）

▼MF

ライアン・フラーフェンベルフ（リヴァプール／イングランド）

フレンキー・デ・ヨング（バルセロナ／スペイン）

トゥーン・コープマイネルス（ユヴェントス／イタリア）

タイアニ・ラインデルス（マンチェスター・シティ／イングランド）

イェルディ・スハウテン（PSV）

シャビ・シモンズ（トッテナム・ホットスパー／イングランド）

セム・スタイン（フェイエノールト）※初招集

クインテン・ティンバー（フェイエノールト）

▼FW

メンフィス・デパイ（コリンチャンス／ブラジル）

コーディ・ガクポ（リヴァプール／イングランド）

ジャスティン・クライファート（ボーンマス／イングランド）

ノア・ラング（ナポリ／イタリア）

ドニエル・マレン（アストン・ヴィラ／イングランド）

ヴァウト・ヴェグホルスト（アヤックス）