嵐の松本潤が主演を務めるTBS系日曜劇場『19番目のカルテ』(毎週日曜21:00～)の第6話が24日に放送された(※以下、ネタバレあり)。

ドラマは、富士屋カツヒト氏による連載漫画『19番目のカルテ 徳重晃の問診』が原作の、医療における19番目の新領域である総合診療科を舞台にしたヒューマン医療エンターテインメント。松本演じる魚虎総合病院の総合診療医・徳重晃が、問診を通して病気を診るだけでなく、患者の心や生活背景などから最善を見つけ出し、生き方そのものにも手を差し伸べていく。

24日に第6話が放送。内科から相談を受け、総合診療科では在宅ケアを望む患者の訪問診療を受け持つことになった。徳重(松本潤)は、滝野(小芝風花)に担当を任せることを決める。滝野にとっては初めてのターミナルケア(終末期医療)だ。

患者は、肺がんステージIVと診断された半田辰(石橋蓮司)。静かに人生の終わりを受け入れている辰は、滝野に「かっこよく死にたい」と希望を伝える。一方、辰と同居している次男の龍二(今野浩喜)と、離れて暮らす長男の竜一郎(近藤公園)の、それぞれの複雑な思いを知る滝野。患者本人の願いと、家族たちの葛藤を前に、滝野は医師として自分に何ができるのかと思い悩む。

その頃、魚虎総合病院の院長室に一人の訪問者が。徳重に内緒で島からやってきた赤池(田中泯)だった。滝野は、終末期医療について赤池に相談する。赤池は「本当に終末期の患者には、これからはないのかね。これからがどんなに短くても、最後の瞬間まで、人生は続く」と語り……というストーリー。

その後、辰の仕事場を案内され、昔の話を聞くなど、辰と距離を縮めていく滝野。だが、辰はがんが進行し、急な発熱に苦しむことになる。そんな様子を見ていた滝野は、徳重に、辰の呼吸が少しでも楽になるように在宅用の貼付薬を強いものに変更することを提案し、「ほんのちょっとでも、今できることは全部やりたいんで」と気丈に振る舞う。すると、話を聞いた徳重は、滝野に静かな声で「つらいね」と声をかける。

徳重の言葉に一瞬沈黙した滝野は、ときおり笑顔を浮かべつつ「辰さんの、いろんな話を聞いたんです。どんな家を建ててきたとか、奥様の話とか。どれも、みんなキラキラしてて。まるで私もその世界に入れたみたいで。こんなふうに患者さんと、私はずっと話したかったから……」と語るが、次の瞬間、涙をこらえて「つらいです」と吐露。さらに「悲しい。治したい。そのために私は医者になったんです」と泣きながら胸の内を明かす。そんな滝野に、徳重は「僕たちはみんな、旅をしてる。大きな海を。別に放っておいても、船は進んでいく。けど、患者さんと一緒に行く先を見つめて、必死に船を漕いで進むことも僕たちはできる。よりよい旅になるように、最後まで。せっかく同じ船に乗り合わせることができたんだから」とやさしく語りかけるのだった。

SNSでは、滝野にかけた徳重の言葉に感動する声が続出。「頑張って、でないのがいい。やさしさも思いやりもある一言」「『つらいね』の言葉でブワァって一気にきてしまった」「この一言で泣きました」「寄り添おうとしている滝野先生に寄り添う徳重先生が温かい」「『つらいね』の4文字でびっくりするくらい涙腺崩壊した」「すごく刺さりました」などのコメントが並んでいた。

(C)TBSスパークル／TBS(撮影:加藤春日)