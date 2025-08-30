日向灘に臨む宮崎県の中央部に位置する宮崎市(みやざきし)は、青い海と空、四季折々の花や緑に彩られ、温暖な気候と豊かな自然に恵まれたまちです。

「宮崎牛」や「完熟マンゴー」「きんかんたまたま」など食材も豊富。また、プロスポーツのキャンプ地としても有名で、マリンスポーツやゴルフなども気軽に楽しめ、ファンにはたまらない魅力が詰まっています。

今回紹介するのは、そんな宮崎市へふるさと納税返礼品を提供している「ミヤチク」。肉牛・肉豚の解体処理による製造・販売、加工品の製造・販売、飲食店の運営を手掛ける事業者です。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が気になった事業者と、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は「ミヤチク」の詳細と、提供している返礼品などについて調べてみました!

安全で安心なお肉を! 宮崎市の返礼品提供事業者「ミヤチク」について

株式会社ミヤチク

・所在地：宮崎県都城市高崎町大牟田4251-3

・創業年：1971年

・事業内容：肉牛・肉豚の解体処理による製造・販売、加工品の製造・販売、飲食店の運営

宮崎市で、「生産者の想いを商品と共にお届けする」という理念のもと、安全・安心な食肉を消費者に提供している「ミヤチク」。生産農家の熱い思いを世界中に伝えるため、高レベルのスタッフ・技術・設備で運営しています。

全国和牛能力共進会にて4大会連続、内閣総理大臣賞を受賞した「宮崎牛」、宮崎県内の安全・安心の基準をクリアした生産者のみが生産した「宮崎ブランドポーク」を、最新鋭の設備と洗練された技術・万全の衛生管理体制で提供しています。

「ミヤチクの最も重要な使命は、生産者皆様の負託に応え、消費者の皆様に安全で安心なお肉を届けることです」と事業者は語ります。「畜産と真摯に向き合う生産者がいることで、はじめておいしいお肉を全国にお届けできます」とのこと。

近年は円安の影響で飼料・光熱費の高騰が続き、飼料も海外輸入品がメインとなるため、牛や豚を育てるのに莫大なコストがかかっているのが現状なのだそう。

「どんなに苦しい状況でも消費者においしいお肉をお届けするためにがんばってくださっている畜産農家さん、そして宮崎のおいしいお肉を守りたい。ふるさと納税がその一助になれれば」との熱い想いから、返礼品提供事業者になることを決めたとのことです。

寄附者からは「毎月の楽しみが増えた」「本当においしいと家族全員大満足です」「すっかりミヤチクのファンになってしまいました」など、宮崎市の担当者の元へ多くの喜びの声が届いているそうです。

「宮崎牛」の焼肉用お肉について

「宮崎牛」の多彩な部位を焼肉用として提供している「ミヤチク」。モモ、ウデ、ロース、肩ロース、バラ、ミスジ、ランプ、イチボ、三角バラ、ヒレといった貴重な部位を含めた焼き肉用のお肉は、それぞれの特色や個性を感じながら味わうことができます。

自治体からのメッセージ

宮崎は畜産が非常に盛んで「宮崎牛」や「宮崎ブランドポーク」など全国的に有名なブランド肉が多数存在します。ミヤチクは宮崎の自然によって育まれた素材を加工し、より付加価値の高い商品作りをしています。さらには、年々多様化する食生活やお客様の多彩なニーズに応えるため、新商品の開発にも取り組んでいます。

宮崎市のふるさと納税返礼品について

「ミヤチク」が提供する宮崎県産黒毛和牛のスライス、宮崎牛のロースステーキとハンバーグのセットを紹介します。どちらもリピーターが多く、宮崎市の中でも人気の返礼品なのだとか!

宮崎県産黒毛和牛肩(ウデ)スライス610g

・内容量：宮崎県産黒毛和牛肩(ウデ)スライス 610g×1パック

・寄附金額：1万1,000円

宮崎県産黒毛和牛の肩(ウデ)を使用したスライスです。赤身の多い部分で、カルビとロースの旨さを兼ね備えており、ヘルシーなのに深い味わいが特徴。すき焼きや牛丼など、幅広い料理に使えます。

【期間・数量限定】畜産農家応援! 宮崎牛ロースステーキ250g×2・国産牛ハンバーグ100g×2個

・内容量：宮崎牛ロースステーキ 250g×2枚、国産牛ハンバーグ 100g×2個

・寄附金額：1万7,000円

牛肉のサシが適度に入り、キメが細かくしっかりした肉質で風味豊かな部位を使用した、宮崎牛のステーキ用のお肉です。鮮やかな霜降り牛肉は、甘みの強い脂で牛肉のコクと風味を楽しめます。ハンバーグは、小分けの真空パック包装で、手軽に食べられて便利!

今回は宮崎県宮崎市の返礼品提供事業者「ミヤチク」と、人気の返礼品を紹介しました。食べる人、育てる人、みんなが笑顔になる宮崎牛を提供する事業者です。ふるさと納税の寄附は、宮崎のおいしいお肉を守ることに繋がるそうです。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者