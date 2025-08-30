ソフトバンク・上沢直之 (C)Kyodo News

　ソフトバンクは29日、ロッテとの試合（ZOZOマリン）に3－1で勝利。先発・上沢直之が6回4安打6奪三振1失点の好投で今季10勝目を挙げた。

　有原航平10勝、モイネロ10勝、大関友久11勝に続き、この日上沢が10勝目を挙げたことで、ソフトバンク20年ぶりの『2桁勝利カルテット』が完成した。CSフジテレビONE『プロ野球ニュース2025』に解説で出演していた平石洋介氏は「上沢投手は春先思うようにいかないこともありましたが、さすがですよね。気が付いたら10勝目ですから…」と話すと、

　同じく解説で出演していた大矢明彦氏は「10勝が4人も凄いと思うんだけど、やっぱり負け数が少ないですよね…。10勝10敗とかじゃないので。それだけ先発が頑張っているなというのは数字見て取れますよね」と言及した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』

____________________________________

◆ 2005年のソフトバンク　2桁勝利投手

・杉内俊哉　18勝4敗　防御率2.11


・斉藤和巳　16勝1敗　防御率2.92


・和田毅　　12勝8敗　防御率3.27


・新垣渚　　10勝6敗　防御率4.61