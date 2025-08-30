血液型×タロット占い2025年9月の運勢「A型」のあなたの運勢は？ 血液型別にチェック！

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする2025年9月の運勢占い「血液型×タロットカード」で占う今月の運気。TOKYO FM＋では、2025年の運勢、今日の運勢、今週の運勢、今月の運勢、心理テストなどを配信中です。この記事では、2025年（令和7年）9月「A型」のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の石川白藍（いしかわ・はくらん）さんが、血液型別にタロットカードを使って占った結果を紹介します。新しい旅の入り口に立っている。常識や計画よりも、好奇心と直感が道を切り開くときである。行き先はまだ霧のなかだが、軽やかに踏み出す一歩が、思いがけない可能性を引き寄せる。リスクはあるものの、今は安全策よりも未知への挑戦が価値を持つときだ。■監修者プロフィール：石川白藍（いしかわ・はくらん）天の後押しがあって、2018年、2019年のスキルシェアサイト「ココナラ」にて、高いリピート率で2万以上あるサービスのなかでランキング1位となる。第六感の精度・占いの技術だけではなく、SNSマーケティング、子どもたちに生き方を教える塾の経営、コミュニティ運営、資産の作り方、行動心理学の知識など、幅広く培った経験を活かして、抽象的なメッセージだけでなく具体的な指針を伝えることができる。