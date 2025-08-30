ポルトガルサッカー連盟（FPF）は29日、9月に控えたFIFAワールドカップ26欧州予選に臨むポルトガル代表のメンバー23名を発表した。

FIFAワールドカップ26欧州予選のグループGからLは既に今年3月に開幕しているものの、グループAからFは9月シリーズをもって開幕する。今年6月に行われたUEFAネーションズリーグ（UNL）2024－25のファイナルズで3大会ぶり3度目の優勝を果たしたポルトガル代表は、アイルランド代表、アルメニア代表、ハンガリー代表と同居するグループFに組み込まれており、9月シリーズが初陣となる。

今予選は、グループステージを首位で終えると、その時点で来年に控えた本大会の出場が確定。2位で終えたチーム、そして3位以下のチームのうち、UNL2024－25のグループステージを1位で終えたチームの中で、UNL総合ランキングの上位4チームを加えた合計16チームが、ノックアウト形式の2次予選に進む。

来年に控えた本大会に向けた“第一歩”を踏み出すため、ロベルト・マルティネス監督が選出した23名のメンバーが発表。DFヌーノ・メンデス、MFブルーノ・フェルナンデス、MFヴィティーニャら“お馴染み”の顔ぶれがリストに名を連ねており、最年長のFWクリスティアーノ・ロナウドを筆頭に、サウジアラビアのクラブで活躍する選手も計4名招集。プリメイラ・リーガ（同国1部）を2連覇中のスポルティングと、昨季のチャンピオンズリーグ（CL）を制したパリ・サンジェルマン（PSG）は、今回のリストで最多タイとなる4名の選手を輩出している。負傷中のFWラファエル・レオンらは外れた。

スペイン代表は9月6日にアルメニア代表と、9日にハンガリー代表と、それぞれアウェイで対戦する。今回発表されたポルトガル代表のメンバー23名は下記の通り。

◆■ポルトガル代表

▼GK

ディオゴ・コスタ（ポルト）

ルイ・シルヴァ（スポルティング）

ジョゼ・サ（ウルヴァーハンプトン／イングランド）

▼DF

ディオゴ・ダロト（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

ジョアン・カンセロ（アル・ヒラル／サウジアラビア）

ヌーノ・メンデス（パリ・サンジェルマン／フランス）

ゴンサロ・イナシオ（スポルティング）

ルベン・ディアス（マンチェスター・シティ／イングランド）

アントニオ・シウヴァ（ベンフィカ）

レナト・ヴェイガ（ビジャレアル／スペイン）

▼MF

ジョアン・パリーニャ（トッテナム・ホットスパー／イングランド）

ルベン・ネヴェス（アル・ヒラル／サウジアラビア）

ジョアン・ネヴェス（パリ・サンジェルマン／フランス）

ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン／フランス）

ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）

ペドロ・ゴンサウヴェス（スポルティング）

ベルナルド・シウバ（マンチェスター・シティ／イングランド）

▼FW

ジョアン・フェリックス（アル・ナスル／サウジアラビア）

フランシスコ・トリンコン（スポルティング）

フランシスコ・コンセイソン（ユヴェントス／イタリア）

ペドロ・ネト（チェルシー／イングランド）

ゴンサロ・ラモス（パリ・サンジェルマン／フランス）

クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル／サウジアラビア）

