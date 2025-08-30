カンファレンスリーグ（ECL）・リーグフェーズの組み合わせ抽選会が29日に行われ、各チームの対戦相手が決定した。

ECLはチャンピオンズリーグ（CL）、ヨーロッパリーグ（EL）に次ぐ、UEFA（欧州サッカー連盟）が主催する“第3の大会”として、2021－22シーズンよりはじまった。今大会で通算5回目の開催を数え、名称が「ヨーロッパカンファレンスリーグ」から「カンファレンスリーグ」に変更されてからは2度目となる。

ECLでは、CLとELと同様に、1リーグ制の「リーグフェーズ」を採用。ただし、上位2つの大会とは異なり、リーグフェーズにおける各チームの試合数は6試合となる。36チームが6つのポットに振り分けられ、各チームはそれぞれのポットから1つチームずつと対戦。ホームで3試合、アウェイで3試合を戦う。ポット1＆2のチームとホーム＆アウェイ、3＆4のチームとホーム＆アウェイ、5＆6のチームとホーム＆アウェイで試合を実施。リーグフェーズでは、同国対決は行われず、同一協会に所属するチームとの対戦は2試合に限定される。

リーグフェーズの上位8チームは、その時点で決勝トーナメント（ラウンド16）へストレートイン。9位から24位までの16チームはホーム＆アウェイでのプレーオフを実施し、勝利した8チームが決勝トーナメントに進出する。これらの16チームによって、決勝トーナメントが繰り広げられる。

今大会には、AZのDF毎熊晟矢、クリスタル・パレスのMF鎌田大地、マインツのMF佐野海舟とMF川﨑颯太、ヤギエロニア・ビャウィストクのDF小林友希、FCノアーのMF大島拓登と、5クラブに所属する6名の日本人選手が出場。ヤギエロニア・ビャウィストクのセカンドチームを主戦場としているFW廣澤灯喜も、現時点でトップチームの公式戦出場歴はないが、今季の動向次第ではECLに出場する可能性がある。抽選の結果、リーグフェーズでは、「クリスタル・パレスvsAZ」、「AZvsヤギエロニア・ビャウィストク」と日本人対決が2試合実現した。

なお、試合開催時間や詳細のマッチスケジュールは8月31日までに発表され、リーグフェーズは10月2日に開幕予定。決勝は2026年5月27日、ドイツのライプツィヒで行われる。

日本人選手が所属する各チームの対戦相手は下記の通り。

◆■カンファレンスリーグ・リーグフェーズ

※日本人選手所属クラブのみ記載

【ポッド1】

▼AZ（オランダ）

P1（H）：スロヴァン・ブラチスラヴァ（スロバキア）

P2（A）：クリスタル・パレス（イングランド）

P3（H）：ヤギエロニア・ビャウィストク（ポーランド）

P4（A）：ドリタ（コソボ）

P5（A）：AEKラルナカ（コソボ）

P6（H）：シェルボーン（アイルランド）

【ポッド2】

▼クリスタル・パレス（イングランド）

P1（H）：AZ（オランダ）

P2（A）：ディナモ・キーウ（ウクライナ）

P3（A）：ストラスブール（フランス）

P4（H）：クオピオン・パロセウラ（フィンランド）

P5（H）：AEKラルナカ（コソボ）

P6（A）：シェルボーン（アイルランド）

【ポッド3】

▼マインツ（ドイツ）

P1（H）：フィオレンティーナ（イタリア）

P2（A）：レフ・ポズナン（ポーランド）

P3（A）：オモニア・ニコシア（キプロス）

P4（H）：ズリニスキ・モスタル（ボスニア・ヘルツェゴビナ）

P5（H）：サムスンスポル（トルコ）

P6（A）：ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ（ルーマニア）

▼ヤギエロニア・ビャウィストク（ポーランド）

P1（A）：AZ（オランダ）

P2（H）：ラージョ・バジェカーノ（スペイン）

P3（A）：ストラスブール（フランス）

P4（H）：クオピオン・パロセウラ（フィンランド）

P5（A）：シュケンディヤ（北マケドニア）

P6（H）：ハムルーン・スパルタンズ（マルタ）

【ポッド6】

▼FCノアー（アルメニア）

P1（H）：レギア・ワルシャワ（ポーランド）

P2（A）：ディナモ・キーウ（ウクライナ）

P3（H）：リエカ（クロアチア）

P4（A）：アバディーン（スコットランド）

P5（H）：シグマ・オロモウツ（チェコ）

P6（A）：ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ（ルーマニア）

