カンファレンスリーグ（ECL）・リーグフェーズの組み合わせ抽選会が29日に行われ、各チームの対戦相手が決定した。
ECLはチャンピオンズリーグ（CL）、ヨーロッパリーグ（EL）に次ぐ、UEFA（欧州サッカー連盟）が主催する“第3の大会”として、2021－22シーズンよりはじまった。今大会で通算5回目の開催を数え、名称が「ヨーロッパカンファレンスリーグ」から「カンファレンスリーグ」に変更されてからは2度目となる。
ECLでは、CLとELと同様に、1リーグ制の「リーグフェーズ」を採用。ただし、上位2つの大会とは異なり、リーグフェーズにおける各チームの試合数は6試合となる。36チームが6つのポットに振り分けられ、各チームはそれぞれのポットから1つチームずつと対戦。ホームで3試合、アウェイで3試合を戦う。ポット1＆2のチームとホーム＆アウェイ、3＆4のチームとホーム＆アウェイ、5＆6のチームとホーム＆アウェイで試合を実施。リーグフェーズでは、同国対決は行われず、同一協会に所属するチームとの対戦は2試合に限定される。
リーグフェーズの上位8チームは、その時点で決勝トーナメント（ラウンド16）へストレートイン。9位から24位までの16チームはホーム＆アウェイでのプレーオフを実施し、勝利した8チームが決勝トーナメントに進出する。これらの16チームによって、決勝トーナメントが繰り広げられる。
今大会には、AZのDF毎熊晟矢、クリスタル・パレスのMF鎌田大地、マインツのMF佐野海舟とMF川﨑颯太、ヤギエロニア・ビャウィストクのDF小林友希、FCノアーのMF大島拓登と、5クラブに所属する6名の日本人選手が出場。ヤギエロニア・ビャウィストクのセカンドチームを主戦場としているFW廣澤灯喜も、現時点でトップチームの公式戦出場歴はないが、今季の動向次第ではECLに出場する可能性がある。抽選の結果、リーグフェーズでは、「クリスタル・パレスvsAZ」、「AZvsヤギエロニア・ビャウィストク」と日本人対決が2試合実現した。
なお、試合開催時間や詳細のマッチスケジュールは8月31日までに発表され、リーグフェーズは10月2日に開幕予定。決勝は2026年5月27日、ドイツのライプツィヒで行われる。
日本人選手が所属する各チームの対戦相手は下記の通り。◆■カンファレンスリーグ・リーグフェーズ
※日本人選手所属クラブのみ記載
【ポッド1】
▼AZ（オランダ）
P1（H）：スロヴァン・ブラチスラヴァ（スロバキア）
P2（A）：クリスタル・パレス（イングランド）
P3（H）：ヤギエロニア・ビャウィストク（ポーランド）
P4（A）：ドリタ（コソボ）
P5（A）：AEKラルナカ（コソボ）
P6（H）：シェルボーン（アイルランド）
【ポッド2】
▼クリスタル・パレス（イングランド）
P1（H）：AZ（オランダ）
P2（A）：ディナモ・キーウ（ウクライナ）
P3（A）：ストラスブール（フランス）
P4（H）：クオピオン・パロセウラ（フィンランド）
P5（H）：AEKラルナカ（コソボ）
P6（A）：シェルボーン（アイルランド）
【ポッド3】
▼マインツ（ドイツ）
P1（H）：フィオレンティーナ（イタリア）
P2（A）：レフ・ポズナン（ポーランド）
P3（A）：オモニア・ニコシア（キプロス）
P4（H）：ズリニスキ・モスタル（ボスニア・ヘルツェゴビナ）
P5（H）：サムスンスポル（トルコ）
P6（A）：ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ（ルーマニア）
▼ヤギエロニア・ビャウィストク（ポーランド）
P1（A）：AZ（オランダ）
P2（H）：ラージョ・バジェカーノ（スペイン）
P3（A）：ストラスブール（フランス）
P4（H）：クオピオン・パロセウラ（フィンランド）
P5（A）：シュケンディヤ（北マケドニア）
P6（H）：ハムルーン・スパルタンズ（マルタ）
【ポッド6】
▼FCノアー（アルメニア）
P1（H）：レギア・ワルシャワ（ポーランド）
P2（A）：ディナモ・キーウ（ウクライナ）
P3（H）：リエカ（クロアチア）
P4（A）：アバディーン（スコットランド）
P5（H）：シグマ・オロモウツ（チェコ）
P6（A）：ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ（ルーマニア）