トッテナム・ホットスパーは29日、ライプツィヒからオランダ代表MFシャビ・シモンズが完全移籍加入することを発表した。

クラブからの発表によると、完全移籍加入は労働許可証の発行をもって正式に完了となる。契約期間については「長期」としか明かされていないものの、イギリスメディア『スカイスポーツ』によると、2030年6月30日までの5年契約で、2年間の追加オプションも付随しているという。同様に、移籍金も非公表となっているが、『スカイスポーツ』や『BBC』によると、6000万ユーロ（約103億円）となったようだ。

また、背番号は「7」に決定。昨季、クラブに41年ぶりとなるヨーロッパリーグ（EL）のタイトルをもたらし、今夏にロサンゼルスFCへ完全移籍した韓国代表FWソン・フンミンが10年間にわたって背負った番号を継承する。

完全移籍加入を受けて、シャビ・シモンズはトッテナム・ホットスパーを通してコメントを発表。次のように心境を明かした。

「本当に嬉しい気持ちだし、ここで新たなスタートを切ることが待ちきれない。長い間、このような時を夢見ていたんだ。スパーズは偉大なクラブで、監督に会ってすぐに、ここが自分にぴったりの場所だと分かった。チームに華やかさをもたらすだけでなく、ハードワークと規律も大切にする。チームのために、そしてファンのためにも、勝利のために全力を尽くしたい」

同様に、トッテナム・ホットスパーを率いるトーマス・フランク監督も、次のような言葉でシャビ・シモンズに期待を寄せた。

「シャビを獲得できたことを本当に嬉しく思う。彼はチームにとって大きな補強だ。彼はまだ若いが、既に豊富な経験があり、特に直近の数年間では、トップレベルで数多くの試合に出場している」

「シャビは10番のポジションと左サイドの双方でゴールとアシストを量産し、その能力を証明してきた。また、相手の守備を崩すためにチームメイトと連携を取るような、優れた洞察力も持ち合わせている。彼がここにやって来れば、既にハードワークしている優秀なチームの一員として、すぐに活躍してくれると確信している」

シャビ・シモンズは2003年4月21日生まれの現在22歳。名門として知られるバルセロナのカンテラ（育成組織）、“ラ・マシア”の出身で、同クラブでトップチームデビューを飾る前に、パリ・サンジェルマン（PSG）へ籍を移した。2021年2月、17歳にしてトップチームデビューを果たしたものの、豊富な選手層を誇るPSGでは安定した出場機会を確保できず、2022年夏にはフリートランスファーでPSVへ完全移籍。2022－23シーズンにエールディヴィジの得点王に輝くなど躍動すると、シーズン終了後にはPSG買い戻しオプションを行使した。

だが、復帰後はPSGに合流するのではなく、ライプツィヒへレンタル移籍。レンタル期間を延長して迎えた2年目の今年1月には完全移籍へ移行していた。ライプツィヒでは公式戦通算78試合出場22ゴール24アシストをマーク。今季もここまで行われた公式戦2試合のピッチに立っていたが、移籍市場が閉まる前にプレミアリーグへの初挑戦を決断した。

また、FIFAワールドカップカタール2022でオランダ代表に初招集され、同大会の決勝トーナメント1回戦（ラウンド16）アメリカ代表戦で代表デビュー。ロナルド・クーマン監督体制のオランダ代表では主力の一角として重宝されており、国際Aマッチ通算で28試合出場5得点を記録している。

トッテナム・ホットスパーは今夏の移籍市場で攻撃的MFの補強を目指していたが、ノッティンガム・フォレストに所属するイングランド代表MFモーガン・ギブス・ホワイト獲得に失敗し、交渉を進めていた同MFエベレチ・エゼは土壇場でアーセナルへ移籍。同MFジェームズ・マディソンの長期離脱によって補強の必要性が高まる中、シャビ・シモンズの獲得に漕ぎ着けた。

今シーズン、トーマス・フランク新監督の下で始動したトッテナム・ホットスパーは、プレミアリーグで2連勝と好スタートを切っている。シャビ・シモンズは日本代表DF高井幸大やガーナ代表FWモハメド・クドゥスらに続く新戦力として、“スパーズ”の一員となった。

