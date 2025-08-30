イングランドサッカー協会（FA）は29日、9月に控えたFIFAワールドカップ26欧州予選に臨むイングランド代表のメンバー24名を発表した。

FIFAワールドカップ26欧州予選のグループGからLは今年3月に開幕している。グループステージを首位で終えると、その時点で来年に控えた本大会の出場が確定。2位で終えたチーム、そして3位以下のチームのうち、UNL2024－25のグループステージを1位で終えたチームの中で、UNL総合ランキングの上位4チームを加えた合計16チームが、ノックアウト形式の2次予選に進む。

UEFAネーションズリーグ（UNL）2024－25はまさかのリーグBとなっていたイングランド代表は、FIFAワールドカップ26欧州予選でグループKに組み込まれており、アルバニア代表、アンドラ代表、セルビア代表、ラトビア代表と同居。トーマス・トゥヘル新監督の下、ここまで3戦全勝と好スタートを切っていた。9月シリーズでは、6日にアストン・ヴィラの本拠地『ヴィラ・パーク』にアンドラ代表を迎え、9日にはアウェイの地でセルビア代表と対戦する。

そんな2試合に向けて、トゥヘル監督が選んだ24名のメンバーが発表された。MFデクラン・ライスやFWハリー・ケインらの“常連組”が順当にリスト入りしており、DFマルク・グエイ、DFティノ・リヴラメント、FWジャロッド・ボーウェン、FWマーカス・ラッシュフォードは3月シリーズ以来の招集。度重なるケガに悩まされていたDFジョン・ストーンズは昨年10月以来、MFアダム・ウォートンはEURO2024以来の“スリーライオンズ”復帰を果たし、両者ともにトゥヘル体制下では初招集となった。

また、トッテナム・ホットスパーの左サイドバックとして不動の地位を確立したDFジェド・スペンス、ノッティンガム・フォレストの中盤を支えるMFエリオット・アンダーソンが、A代表に初招集されている。

一方で、負傷中のMFジュード・ベリンガム、MFコール・パーマー、FWブカヨ・サカといった面々は、今シリーズでは招集外。今夏にバーンリーへ完全移籍したDFカイル・ウォーカー、レアル・マドリードへ完全移籍したDFトレント・アレクサンダー・アーノルドらも外れている。

今回発表されたイングランド代表のメンバー24名は下記の通り。

◆■イングランド代表

▼GK

ディーン・ヘンダーソン（クリスタル・パレス）

ジョーダン・ピックフォード（エヴァートン）

ジェームズ・トラッフォード（マンチェスター・シティ）

▼DF

ダン・バーン（ニューカッスル）

マルク・グエイ（クリスタル・パレス）

リース・ジェームズ（チェルシー）

エズリ・コンサ（アストン・ヴィラ）

マイルズ・ルイス・スケリー（アーセナル）

ティノ・リヴラメント（ニューカッスル）

ジェド・スペンス（トッテナム・ホットスパー）※初招集

ジョン・ストーンズ（マンチェスター・シティ）

▼MF

エリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）※初招集

モーガン・ギブス・ホワイト（ノッティンガム・フォレスト）

ジョーダン・ヘンダーソン（ブレントフォード）

デクラン・ライス（アーセナル）

モーガン・ロジャーズ（アストン・ヴィラ）

アダム・ウォートン（クリスタル・パレス）

▼FW

ジャロッド・ボーウェン（ウェストハム）

エベレチ・エゼ（アーセナル）

アンソニー・ゴードン（ニューカッスル）

ハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）

ノニ・マドゥエケ（アーセナル）

マーカス・ラッシュフォード（バルセロナ／スペイン）

オリー・ワトキンス（アストン・ヴィラ）

