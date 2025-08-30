女優の松本まりかが主演を務めるテレビ朝日 金曜ナイトドラマ『奪い愛、真夏』(毎週金曜23:15～24:15)の第6話が29日に放送された。
29日放送の第6話では、葛藤しながらも惹かれ合ってきた真夏(松本)と時夢(安田顕)がついに、キスのその先へ。時夢は、スマホの電波も届かない森の中にたたずむ秘密の工房に真夏を招待。真夏は「溶けてもいいですか……?」と愛する時夢に身を委ね、ついに一線を越えてしまう。
しかし、この様子を真夏に片想いする隠れストーカー・元也(白濱亜嵐)が目撃し、撮影。人知れず時夢を深く愛する正妻・未来(高橋メアリージュン)と結託していた元也は、真夏を奪われたショックで大粒の涙を流しながら、動画を未来に送信する。
そんななか、6話のラストでは、決定的な不倫現場を動画で目撃した未来もまた、越えてはならない一線を越えることに。心を打ち砕かれた未来が自らを魔改造。メキシコの伝統行事「死者の日」のメイクを施し、明るく優しい理想の妻を演じていた自分と決別する。 さらに、真夏と時夢の職場に押しかけ、個展「奪い愛、真夏」を開催。不倫現場を生々しく描いた絵を展示する。
次週放送の第7話では、死んだはずの真夏の母・海野三子(水野美紀)が再登場。真夏は、場末のストリップ小屋で「ミッドナイト紅子」と名乗り、踊り子をしている三子と再会する。三子との再会によって、タイムリープに隠された新事実も明らかになる。
さらに第7話には杉田かおると小手伸也がゲスト出演。杉田は、三子が贔屓にするスナックのママ・白井鳥世を、小手は三子の恋人・陣を演じる。
【編集部MEMO】
第7話あらすじ……森の工房でついに結ばれ一つになった海野真夏と空知時夢。その事実を知って我を失った時夢の妻・空知未来が、2人の職場で戦慄の個展を開催した。社員たちの前で、激しく求め合う時夢と真夏の絵を披露しながら、不倫を暴露する音声解説を展開する未来。しかも、時夢がすべて自分のせいだと言い、真夏をかばったことで、状況はますます悪化してしまう。真夏への憎悪と、時夢への執着心をより一層ふくらませた未来は、時夢と自分の腕を手錠でつなぎ、アトリエに拘束してしまう。 一方、真夏は愛する時夢がすべてを失ってしまうと激しい自責の念に駆られる。亡き母・海野三子が遺した腕時計の力でもう一度過去へタイムリープし、やり直したいと願う真夏だが、肝心の時計を未来に奪われてしまう。 その矢先、真夏は死んだはずの母・三子と思いがけず再会。「ミッドナイト紅子」と名乗り、場末のストリップ小屋で踊り子をしていた三子は、白井鳥世(杉田かおる)が営むスナックで、恋人・陣(小手伸也)とともに現れ、事情を問いただす真夏に衝撃の事実と本音を伝える。