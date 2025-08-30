「『実話ナックルズ』に潜入したとき…」　アントニーがゴシップを2、3個挙げると“まさかの展開”に

「だから俺、これから芸能界でモグラとしてやっていこうかなと思って(笑)」

こう話して笑いを誘ったのは、ABEMAのオリジナル番組『ドーピングトーキング』(8月30日22:00〜スタート 全8回)の記者会見に登壇したアントニー。彼が持っているゴシップは、相当なもののようで――

『実話ナックルズ』からスカウト!?

会見中、ゴシップで盛り上がるなか、アントニーはこんなエピソードを披露した。

「『実話ナックルズ』のところに潜入したとき、『アントニーさんって結構ゴシップ持ってるって、記者から聞くんですけど、どんなのあります?』って(聞かれて)、2、3個挙げたんですよ。そしたら、『マジでうちの記者になってください』って」

このエピソードに、共演者たちからは「えー!?」と驚きの声が。すると、アントニーは「だから俺、これから芸能界でモグラとしてやっていこうかなと思って(笑)」とまさかの展望を明かし、笑いを誘った。

また、進行の西澤由夏アナウンサーから「どこで(ゴシップを)入手してるんですか?」と質問されると、アントニーは新番組『ドーピングトーキング』に絡め、こう答えていた。

「今まで結局、足で稼いできたんですよ。いろんなところに行って。だから、15年間、“ひとりドーピングトーキング”してたんですよ」

なお、この記者会見には、アントニーのほか、粗品(霜降り明星)、、谷拓哉、友田オレ、森下直人(ななまがり)、中山功太らが登壇した。

『ドーピングトーキング』

『ドーピングトーキング』は、「日常では絶対に行くことがない場所」や、「絶対に交わらない人」のもとへ向かい、刺激的でスリリングな体験をしてきた芸人たち総勢40人超が、ユーモアを交えつつ珠玉のエピソードトークを披露するトークバラエティ番組。

なお、この番組で披露するエピソードトークは、“『ドーピングトーキング』のためだけ”に用意した、すべて初卸しのトークとなる。

