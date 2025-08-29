京急電鉄の創業者は誰かと問われて、名前がすぐに思い浮かぶ人は少ないだろう。実質的創業者と位置づけられている人物は、京急電鉄の前身である大師電気鉄道(現・京急大師線の一部)の設立者、立川勇次郎(1862～1925年)である。

立川勇次郎は現在の岐阜県大垣市の出身。京浜電気鉄道(大師電気鉄道から改称)の初代専務取締役(現在の社長に相当)や、東芝の源流のひとつである東京電気(創業時の社名は白熱舎)の取締役などを務めた。

東京での事業の傍ら、郷里の西濃地方でも養老鉄道(後の近鉄養老線、現在は近鉄グループの養老鉄道として営業)や揖斐川電力(現・イビデン)を創業するなど、明治期から大正期にかけて電気および鉄道分野の発展に努めた実業家である。

我が国で最初期の電気鉄道出願者

立川勇次郎の郷里である大垣市の隣、養老町にある養老鉄道の養老駅前には、勇次郎の遺徳を称える「立川勇次郎顕彰碑」が建立されており、毎年8月16日、地元の人たちによって「立川勇次郎氏顕彰祭」が執り行われている。没後100年にあたる2025年の顕彰祭には、京急電鉄代表取締役社長の川俣幸宏氏も参列するなど、例年より多くの参列者が集った。

神事の後、来賓挨拶に立った立川勇次郎の曾孫(ひ孫)である立川元彦氏は、「長い間、この顕彰碑や勇次郎の墓を守ってきてくださった地元の方々へのお礼の意味も込めて、没後100年にあたり、『立川勇次郎の足跡を訪ねて』という冊子を作りました。これまで立川勇次郎の業績をきちんとまとめた本がなかったので、少しでも多くの人に勇次郎のことを知っていただければ」と述べた。関係者に配布するための冊子ということで発行部数は少ないが、一般の人も読めるように、養老鉄道沿線の図書館等へ寄贈するという。

立川元彦氏がこの冊子を編集する際、筆者も情報提供するなど協力した。以下、冊子の内容を参照しながら、立川勇次郎とはどのような人物だったのか見ていくことにしよう。

立川勇次郎は幕末の1862(文久2)年、美濃国大垣藩の藩士の家に生まれた。独学で法律学を修め、郷里で代言人(弁護士)を本業としながら英語の教師を務めていたが、もっと大きな仕事がしたいと志を立て、1886(明治19)年に妻子を連れて上京した。代言人の看板を掲げて衣食住の心配がないようにしながら、九州の筑豊炭田の炭鉱事業や、ヨード(ヨウ素)を海藻から製造する製薬工場を友人とともに立ち上げるなどしたが、いずれも失敗している。

そんな勇次郎が、ひょんなことから関わったのが電気鉄道事業だった。最初に電気鉄道事業に関わったのは1889(明治22)年、東京市(当時)内に蓄電池式電気鉄道の敷設を出願する案件だった。勇次郎はこのときの事情について、「私が電気のことに明るい為にやった訳ではありません」(『工学博士藤岡市助伝』藤岡市助君伝記編纂会編)と述べている。電気鉄道の敷設を計画していたある人物から、「法律家を頼まなくては、出願することが出来ないというので」(同前)出願の手続きに関与したという。

当時の東京市街地における交通事情を見ると、1882(明治15)年に新橋～日本橋間などで馬車鉄道が開業し、便利になった反面、馬の蹄(ひづめ)が道路を損壊し、銀座の街にも馬糞が転がっているような不衛生な状況だった。欧米では1881(明治14)年、ベルリン郊外で世界初の路面電車が開業し、各地へ広がっていた。

海外の情報は日本にも伝わっていたものの、勇次郎による出願はさすがに時期尚早で、当時の黒田清隆内閣から「詮議に及び難し」として却下された。ほぼ同時期に、当時、東京電燈(現・東京電力の源流)の技師長を務め、後に「日本のエジソン」とも呼ばれる電気工学者の藤岡市助博士も、実業家の大倉喜八郎らとともに架空単線式電気鉄道の出願を行ったが、こちらも同様に却下されている。いずれにせよ、勇次郎は我が国で最初期の電気鉄道出願者となった(大倉・藤岡派のほうが、わずかに早かった)。

大師電気鉄道設立から日本電気鉄道計画まで

我が国で電車の存在が広く知られるようになったのは、1890(明治23)年4～7月に東京・上野公園で開催された第3回内国勧業博覧会にて、藤岡博士らが米国から輸入したスプレーグ式電車で乗客を乗せての試運転に成功したことによる。同年8月に「軌道条例」が公布されると、世間に電気鉄道敷設熱が高まっていった。

こうした機運の高まりを受け、1893(明治26)年11月に勇次郎は改めて電気鉄道を出願した。だが、この頃になると電気鉄道の将来の可能性に目をつける者が増え、出願が相次ぎ、東京市内の電気鉄道計画は多数のグループが特許権獲得をめぐって対立するようになった。さらに市営論も台頭し、「市営か民営か」が政争の具にされ、市議会・市参事会が紛糾する事態にもなった。その間、1895(明治28)年2月に京都電気鉄道(後の京都市電)、続いて1898(明治31)年5月に名古屋電気鉄道(後の名古屋市電)が開業している。

最初期から電気鉄道計画に関わっていたにもかかわらず、京都・名古屋に先を越され、悔しい思いをしたであろう勇次郎は、まず東京市外で「関東ニ於ケル電気鉄道ノ標本ヲ実験」(『京浜急行八十年史』京浜急行電鉄編)し、企業としての電気鉄道事業の成功例を示そうということで、川崎で持ち上がった地元資本による川崎～大師間の電気鉄道計画に関与。1899(明治32)年1月に六郷橋～大師間の営業距離約2kmで大師電気鉄道を開業した。

この全国で3番目、関東で初となる電気鉄道は、間もなく社名を京浜電鉄に改称。勇次郎は同社の専務取締役を1903(明治36)年12月まで務め、大森方面や穴守方面へ路線を延長するなどした。これと並行して、東京都電の前身のひとつである東京市街鉄道の創設・経営にも関与した。

その後、東京～大阪間を約6時間で結ぶ「私鉄版新幹線計画」ともいうべき日本電気鉄道計画でも、勇次郎は主導的な役割を果たした。この壮大な計画が最初に出願されたのは1907(明治40)年2月。発起人総代・立川勇次郎、資金面は安田財閥の総帥・安田善次郎が支援し、万全の体制となるはずだった。だが、あまりにもタイミングが悪かった。前年に鉄道国有法が制定されたばかりだったのである。

鉄道国有法とは、全国の鉄道幹線が多数の私鉄によって分割保有されている弊害を除去し、輸送の円滑を図るために主要幹線を国有化する一方、私鉄は一地方の輸送に限定するという方針を定めた法律である。同法により、1906(明治39)年から翌年にかけて、甲武鉄道(現在の中央本線)、日本鉄道(現在の東北本線、常磐線など)、山陽鉄道(現在の山陽本線)をはじめとする全17私鉄が国有化された。

日本電気鉄道計画は世間の注目を集めたが、鉄道国有法の趣旨に抵触するものとして却下された。だが、勇次郎らは諦めることなく、以後、昭和の初めに至るまで7回もの出願を繰り返した(勇次郎の死後、6回目、7回目の出願は東武鉄道の根津嘉一郎らによる)。

結局、日本電気鉄道が実現することはなかったものの、現在の新幹線と同じ国際標準軌(レール間の幅1,435mm)を採用し、全線複線の直線的な線路上に高速列車を走らせるという、非常に画期的な構想であり、戦前の新幹線計画である弾丸列車計画(太平洋戦争の戦況悪化で頓挫)や、戦後の東海道新幹線計画の基礎になったともいわれている。

このように、東京を中心に次々と事業を興す一方、前述したように郷里の西濃地方でも養老鉄道や揖斐川電力の社長に就任し、交通・産業基盤の形成に努めた。

晩年の1922(大正11)年には、米国コネチカット州のゼネラルエレクトリック(GE)本社を訪問している。当時、取締役を務めていた東京電気(現・東芝)がGEと提携関係を結んでいたことなどからの視察だったと思われる。だが、老齢での長い船旅の疲れがたたったのか、1925(大正14)年12月、勇次郎は64歳で病没した。

不幸にして「女房役」に恵まれず

このように、明治・大正期の実業界に大きな足跡を残した勇次郎だが、今となってはその名を知る人は少ない。いわば「忘れられた偉人」になってしまったわけだが、なぜだろうか。

まず、勇次郎は、「私は痩せても枯れても独立独歩である。実業家に依頼心があっては到底成功するものではない」(『財界名士失敗談』朝比奈知泉著)と語っているが、裏を返せば頼れる人物が少なかったということにほかならない。

若い頃にヨード製造の製薬会社をともに興した棚橋寅五郎(現・日本化学工業の創業者)は、回顧録『化学工業六十年』の中で、「立川君は、事業家として着眼点がよく、かつ努力家でありましたが、不幸にして女房役がなく、君の大ざっぱな性質が、時には累をなすこともありました」と述べている。ソニーの井深大に対する盛田昭夫、ホンダの本田宗一郎に対する藤澤武夫のような名参謀に恵まれなかったのだ。

また、好奇心旺盛で次から次へと新しい事業に手を出す反面、時間をかけて事業を大きく育てるのが苦手だったように見える。典型的な起業家タイプだったのだ。

さらに、阪急の小林一三(84歳没)、東急の五島慶太(77歳没)、西武の堤康次郎(75歳没)、東武の根津嘉一郎(81歳没)らと比べて、64歳という比較的若い年齢で亡くなったことも大きい。棚橋は、「天もし君になお十年の年月を假(か)さば、君は必ず大事業を完成されたと信じる」(同前)とも評している。

とはいえ、勇次郎が残した功績が偉大であることに変わりはなく、養老町在住で「立川勇次郎氏顕彰会」の前会長を務めた安田正直氏は次のように語る。

「勇次郎翁は大変に先見の明があり、電力・鉄道など西濃の産業基盤を築いた英雄。翁の功績を後世に伝えるため、顕彰祭が末永く続くことを望んでいます」

「忘れられた偉人」立川勇次郎は、郷里で今なお大切にされている。