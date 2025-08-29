◆本記事はプロモーションが含まれています。

大好きなアーティストの楽曲を、もっといい音質で聞いてみませんか？

迫力ある重低音と、臨場感があふれるサウンドで世界中の人を魅了するBoseのオーディオ機器が、今ならAmazon『スマイルセール』でお得に買えます！

『スマイルセール』には、さまざまな人気商品がセールだけの特別価格で続々と登場。 Boseが欲しいと思っていても、高額すぎることを理由に諦めている人もいるでしょう。

もしかしたら、気になっていたイヤホンやスピーカーが、セールの対象になっているかもしれませんよ！

Amazonセールでお買い得価格になっている、Boseの人気商品をピックアップしました。

Bose QuietComfort Ultra Earbuds

画像引用元：Amazon販売ページ

まるで目の前で演奏されているかのような没入感を体験できる、Boseのワイヤレスイヤホンです。世界クラスのノイズキャンセリングを体感できる『クワイエットモード』、音楽を聴きながら周囲の人と会話もできる『アウェアモード』、立体感のあるイマーシブオーディオを楽しめる『イマ―ジョンモード』と、3つのモードを搭載。シーンによって使い分けられるのも、おすすめしたいポイントです。

ブラックのほかに、ホワイトスモークもAmazonセールでお買い得価格に！Boseのイヤホンを狙っている人は要チェックです。

Bose Ultra Open Earbuds LE

画像引用元：Amazon販売ページ

ノイズキャンセリングもいいけど、完全に音をシャットアウトしてしまうのは不安と感じることはありませんか。周囲の音を遮断してしまうと、後ろから車や自転車が来ていても、気づかない時があります。そんな悩みを解消するのが、耳をふさがずに聴けるオープンイヤー型のイヤホンです。

Boseのオープンイヤー型イヤホンは、「本当にオープンイヤーなの？」と聞きたくなるほど、高音質のサウンドが楽しめるのが特徴。またデザインもよく、イヤーカフのようにアクセサリー感覚で装着できます。

今、大注目のオープンイヤー型イヤホンが嬉しいプライスオフ！ほかにもセール対象となっているカラーがあるので、価格と合わせて見比べてみてはいかがでしょうか。

Bose QuietComfort Ultra Headphones LE

画像引用元：Amazon販売ページ

周囲の状況に邪魔されることなく、自分だけの世界に浸れるのがヘッドホンのいいところ。Bose史上最高と称賛される、静寂と臨場感をあなたも体験してみませんか。

こちらのヘッドホンは、とにかく遮音性がすごい！コンテンツや音源を問わず、臨場感あふれるダイナミックなサウンドを楽しめます。

電車や飛行機などでの長時間移動も、このヘッドホンがあれば快適。耳を優しく包み込むクッションで、着け心地も抜群です。実際に購入した人からも「音楽、映画、ゲームなど趣味の世界にどっぷり浸れる」と、高い評価のレビューが寄せられています。

高性能なヘッドホンを、Amazonセールでお得にゲットしてください！

Bose SoundLink Revolve+ II Bluetooth speaker

画像引用元：Amazon販売ページ

Boseのワイヤレススピーカーも、今ならお得に買えるチャンス！こちらの円柱型のスピーカーは、全方向に一貫したハイクオリティなサウンドが広がります。防塵、防滴仕様となっているので、屋外で使用してもOK。頑丈なアルミ製のボディは耐久性に優れ、キャンプやバーベキューといったアウトドアシーンでも、好きな音楽を楽しめます。

最大で17時間連続再生が可能。持ち運びに便利なハンドルも付いていますよ。色違いのラックスシルバーもセールの対象です。「買って大正解」と、非常に満足度の高いスピーカーが、今だけの特別価格で手に入れられる絶好の機会をお見逃しなく！

まとめ

普段は買うのをためらってしまうような高額商品を、お得に買えるのがAmazonセールの醍醐味です。 Amazonのお買い得ないベント『スマイルセール』では、日用品、ファッション、キッチン雑貨、スポーツ用品、アウトドアグッズ、家電など、さまざまなカテゴリーのアイテムがセール価格になっています。

紹介したBoseのアイテムは、どれも人気商品のため売り切れてしまう前にぜひチェックしてください！

◆記事中の商品を購入すると、売上の一部がマイナビニュースに還元されることがあります。記事中に掲載されている情報は、執筆時点の情報です。価格や在庫等は、販売ページにてご確認ください。