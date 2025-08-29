◆本記事はプロモーションが含まれています。

世代を問わず人気の高い『ニューバランス』のスニーカー。都会的で洗練されたデザインや豊富に展開しているカラーはもちろんのこと、「1日中履いていても疲れない」履き心地が、多くのファンを虜にしています！

今回のAmazonスマイルセールでは、アウトドアやスポーツ、旅行、通勤・通学などあらゆるシーンで使い勝手のよい『ニューバランス』のスニーカーが目白押しですよ。

また、スニーカーのほかにも、話題のランニングシューズとインソールをピックアップしました！人気商品ばかりなので、在庫がなくなってしまう前にゲットしてくださいね。

[ニューバランス] スニーカー CM996 現行モデル

画像引用元：Amazon販売ページ

いわずと知れた人気モデルの『996』。『ニューバランス』のスニーカーの中でも、圧倒的な人気を誇っています！人気の理由は、「長時間履き続けてもぜんぜん疲れない」から。

夏のレジャーはもちろん、秋のお出かけで観光名所をめぐるのに、『996』を選んでみるのはいかがでしょう。足元を彩るのに、いいカラーもそろっているので、コーデのワンポイントとしてもおすすめですよ。

[ニューバランス] スニーカー U574 現行モデル

画像引用元：Amazon販売ページ

『996』と並んで、『ニューバランス』を代表する人気モデルの『574』。『996』と比較すると、丸みを帯びたシルエットになっているのがポイントです！優しい印象を与えてくれるので、ふんわりとしたフレアスカートと合わせるなど、コーデの幅が広がること間違いないでしょう。

お得な人気モデルの在庫がなくならないうちに、ゲットしてくださいね。

[ニューバランス] ランニングシューズ Fresh Foam X 1080 v14 フレッシュフォーム 旧品 レディース

画像引用元：Amazon販売ページ

分厚いソールが特徴のランニングシューズ『Fresh Foam X 1080 v14』。ミッドソールに搭載された衝撃吸収性に優れる『フレッシュフォーム』が、蹴り出し時からスムーズな走りをサポートしてくれますよ。また、メッシュ素材を使ったアッパーなので、軽くて通気性バツグンなのもポイント！

Amazonセールでは、なんと半額に近いオフ率。洗練されたデザインとカラーリングなので、ランニングだけでなく、普段のお出かけにもぴったりですよ。

[ニューバランス] スニーカー M2002R

画像引用元：Amazon販売ページ

スポーツミックスのコーデを目指すなら、こちらの『M2002R』がおすすめ！

都会的なルックスが足元でアクセントになり、デニムやスカートとの相性が抜群でしょう。 ソールには、優れた衝撃吸収性の『N-ERGY』と、高いクッション性の『ABZORB』を搭載しています。

履き心地に関して、愛用者からは、「旅行先で30km以上歩いても、疲労感がない」「今まで履いていたスニーカーよりも、弾力性が段違いにイイ」「価格以上に価値あり！」と絶賛の声が寄せられていますよ！

[ニューバランス] スニーカー MS327 U327 現行モデル メンズ レディース

画像引用元：Amazon販売ページ

『ニューバランス』のスニーカーの中でも、個性派ナンバーワンの呼び声が高いのが、『327』。アッパーにあしらわれたビッグなNロゴが、目を惹くデザインになっています。

1970年代のテイストを盛り込んでおり、クラシカルな印象をプラスしてくれるでしょう。 購入者の中には、「街中でビジネススーツと絶妙に合わせている人を見て、カッコイイと思った」と、独創的なデザインながら一目置く人もいるほど。

また、厚めのソールはクッション性もよく「長時間履いても踵が疲れない」と評判ですよ。 Amazonセールなら、かなりお買い得！

[ニューバランス] インソール サポーティブリバウンドインソール (RCP280 / LAM35689) 中敷き インサート 現行モデル

画像引用元：Amazon販売ページ

「靴の中に1枚入れて履くだけでぜんぜん疲れない」と話題を集めているのが、『ニューバランス』のインソール。中でも紹介する『サポーティブリバウンドインソール』は、足の指でしっかりと踏ん張ることができる確かなグリップ力が特徴です！

土踏まずや踵にフィットしてくれるアーチ設計なので、シューズの中で足がブレることなく、いつもより安定して歩けるでしょう。スニーカーに限らず、革靴やランニングシューズにも入れられますよ！

[ニューバランス] キッズスニーカー YV996 旧モデル ゴム紐 マジックテープ 男の子 女の子

画像引用元：Amazon販売ページ

『ニューバランス』のスニーカーは、キッズモデルもお得に買うチャンス！

伸縮性の高いゴム紐に加えて、面ファスナーで足首周りをしっかりとホールドしてくれますよ。開閉が簡単な面ファスナーを開けば、子供でも脱ぎ履きがスムーズ。

また、クッション性の高いソールや踵周りのパーツによって、アクティブに走り回る子供の動きをサポートしてくれるでしょう！

おそろいの『ニューバランス』で、親子コーデをすれば、ちょっとしたお出かけが楽しくなること間違いなし！

まとめ

人気のある『ニューバランス』のスニーカーを厳選してみました。過ごしやすくなる秋の行楽シーズンに向けて、1足持っておいて損はしないものばかりです！

Amazonスマイルセールでは、記事で紹介したスニーカー以外にも、豊富なモデルやカラーがたくさんそろっています。Amazonセールならではのお得なオフ率ばかりなので、在庫がなくなってしまう前にチェックしてみてくださいね。

◆記事中の商品を購入すると、売上の一部がマイナビニュースに還元されることがあります。記事中に掲載されている情報は、執筆時点の情報です。価格や在庫等は、販売ページにてご確認ください。