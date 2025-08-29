大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、外野レギュラー格のマイケル・コンフォート外野手の打撃不振に改善の兆しが見えない。ここまで我慢の起用を続けてきたデーブ・ロバーツ監督も、とうとう起用を打ち切る可能性がありそうだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

今季のコンフォートは日本時間28日の試合では、4打数2安打、1本塁打、1打点と結果を残した。それでも、今季の打率は.192、8月の月間打率も.175と今一つの数字になっている。

同メディアは「MLBインサイダーのケン・ローゼンタール記者によるコンフォートの予想が当たれば、ドジャースファンはすぐに歓喜するかもしれない。ドジャースはマックス・マンシー内野手、キケ・ヘルナンデス内野手、キム・ヘソン内野手、トミー・エドマン外野手らが故障者リスト（IL）から復帰、もしくは復帰間近という状況だが、これはロースターの変更が必要になることを意味する。同記者によると、論理的に考えるとコンフォートが解雇候補の筆頭になるという」と言及。

続けて、「ドジャースはまもなく今後の選択肢を得ることになる。賢明な判断をすれば、ILからの流入を最大限に活用し、ロースター上でおそらく最も期待外れの選手と別れるだろう。そうすれば、ファンはついにコンフォートについて絶え間なく不満を漏らさなくて済むようになる」と記している。

