大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは昨オフ、長距離砲としてマイケル・コンフォート外野手を獲得した。しかし、今季は期待に応えられる活躍を見せておらず、負傷者が復帰する中でコンフォートの去就に厳しい声が上がり始めた。米メディア『ドジャース・ウェイ』のステフェン・パレロ記者が言及した。

コンフォートは今季、打率.187、出塁率.295、長打率.322 と低迷し、400打席以上に立った161人の打者の中で wRC+は156位に沈んでいる。デーブ・ロバーツ監督はあらゆる策を講じたが、結果は改善されず、打線の穴となっているのが現状だ。

一方で、負傷からリハビリ中のキム・ヘソン外野手が左翼手として出場していることも、今後の起用法を示唆している。加えて、トミー・エドマン内野手が中堅手も守れることで守備配置の柔軟性が増し、結果的にコンフォートの居場所がなくなる可能性が高まっている。

厳しい立場に追いやられているコンフォートについてパレロ氏は「ドジャースは間もなく選択肢を得ることになる。賢明な判断を下せば、負傷者リスト（IL）からの復帰を最大限活用し、ロースターで最も期待外れの選手との別れを選ぶだろう。そうすれば、ドジャースファンはついにコンフォートについて延々と文句を言う必要がなくなる」と言及した。

