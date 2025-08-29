ドラフト候補の”要注目”か…プロ志望を表明した有望高校生（1）“ナンバーワ…

高校野球 夏の甲子園 最新情報

沖縄尚学高の優勝で幕を閉じた、第107回全国高等学校野球選手権大会。エースとして活躍した末吉良丞はまだ2年生だが、将来が末恐ろしいほどのピッチングを見せた。また、今秋ドラフト候補と呼ばれる選手の健闘も光り、プロ志望を明言した選手もいる。今回は、将来有望と見られる高校生の中で、プロ志望を表明した選手を取り上げたい。

石垣元気(いしがきげんき)

・所属：健大高崎高

・投打：右投両打

・ポジション：投手

甲子園で最速155キロをマークした豪速球右腕、石垣元気。ドラフト指名は確実と言われており、行く末が注目されている。

群馬県の強豪、健大高崎高で1年春からベンチ入り。2年春はセンバツに出場すると、すべての試合に登板して優勝を果たし、石垣の注目度が一気に高まった。

昨年夏も甲子園を経験したが、2回戦で敗退。今年のセンバツでは横浜高に敗れ、石垣はリリーフで登板するも3失点を喫するなど、荒削りな部分も見せていた。

今年夏は出力の高さと故障のリスクを考え、群馬大会でも2試合のリリーフ登板にとどまり、甲子園初戦・京都国際高との試合では2イニングに登板。

最速155キロのストレートで聖地を沸かせ無失点に抑えたが、チームは初戦敗退。試合終了にはプロ志望を表明した。

未完成の部分も多い一方、無限の可能性を感じさせる存在でもある。ドラフト上位で指名される可能性も高く、NPBでその姿を見ることになりそうだ。

